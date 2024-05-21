1.52 مليار ليرة إيرادات مديرية نقل السويداء خلال الأشهر الأربعة الماضية

السويداء- طلال الكفيري:

لا تزال مديرية نقل السويداء تفتقد لتاريخه إلى حراس ليليين، ما أبقاها عرضة للتعديات بشكلٍ دائم، وخاصة أنها تقع بعيداً عن مركز المدينة، ما انعكس سلباً على أدائها الخدمي من جراء سرقة موجوداتها، وما زاد طين المعاناة بلة، حسب ما أشار مدير النقل في السويداء أسامة عامر لـ”تشرين”، هو النقص الشديد في الكوادر الوظيفية بالمديرية، إذ لا يتجاوز عددهم 45 موظفاً وموظفة، وهو لا يتناسب مع حجم العمل الملقى على عاتقها لكي تقوم بعملها على أكمل وجه، ما أبقى المديرية عاجزة تماماً عن إنجاز معاملات المراجعين في وقتها المحدد، ولاسيما أنها تستقبل أكثر من ألف مراجع يومياً.

ولفت عامر إلى أنه رغم ما تعانيه المديرية من نقص بالموظفين، إلّا أن كوادرها الحالية تقوم بعملها على أكمل وجه، فقد أنجزت المديرية منذ بداية العام ولتاريخه نحو 17083 معاملة خاصة بالآليات، و بلغت إيراداتها المالية المحققة خلال الأشهر الأربعة الفائتة نحو 1.52 مليار ليرة، كما تم تنظيم 2856 عقداً، بينما وصل عدد المركبات المٌسجلة كذلك خلال هذه الفترة إلى 67905 مركبة.