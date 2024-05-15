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المقداد يستعرض مع أبو الغيط تطورات الأوضاع في المنطقة العربية والتحديات التي تواجه دولها

استعرض الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين خلال لقائه مساء اليوم مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، والتحديات التي تواجه دولها، ودور الجامعة العربية في العمل من أجل إيجاد حلول لها.
وشدد الجانبان في هذا المجال على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك وتعزيزه لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها الدول العربية.
وأكدا ضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهة الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل من أجل الوقف الفوري لآلة القتل الجماعي والإبادة والتهجير والتجويع التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة الوقف الفوري للعدوان وضمان الوصول غير المشروط وغير المعوق للمساعدات الإنسانية له بشكل فوري.
حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لوزير الخارجية.

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