البحرين تعلن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع سورية.. و«النقل» تعمل على جدولة الرحلات

تشرين:

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع سورية، بينما رحبت وزارة النقل السورية بالقرار مؤكدة العمل على برمجة وجدولة الرحلات بين مطارات البلدين.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن شؤون الطيران المدني البحرينية قولها في بيان اليوم: “إنه سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل مواعيد الرحلات التي ستتم جدولتها وعددها بعد إتمام جميع الإجراءات وإصدار التراخيص الرسمية في هذا الشأن”.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي ليضيف وجهات جديدة ويوفر خيارات أفضل للمسافرين عبر مطار البحرين الدولي.

من جهتها رحبت وزارة النقل بقرار وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية باستئناف تشغيل الرحلات الجوية بين سورية ومملكة البحرين عبر الخطوط الجوية السورية.

وأشارت الوزارة إلى أن المؤسسة العامة للطيران المدني السوري تتابع اتخاذ كل الإجراءات والمستلزمات التي تخدم هذا التشغيل وفق المعتاد بما يخدم حركة النقل الجوي بين البلدين الشقيقين.

وأوضح مدير عام الطيران المدني السوري المهندس باسم منصور أن المؤسسة السورية للطيران ستقوم خلال الفترة القادمة بالعمل على برمجة وجدولة الرحلات النظامية بين مطارات البلدين، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالنقل الجوي في مملكة البحرين، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن المواعيد وجدولة الرحلات فور ترتيبها.