فرز الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية إلى عدد من الجهات العامة

تشرين:

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم قراراً بفرز الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية وعددهم 237 خريجاً إلى عدد من الجهات العامة.

وينص القرار:

– يلتزم كافة الخريجين المعينين بموجب هذا القرار بالتقدم بالأوراق الثبوتية اللازمة للتعيين إلى الجهات المفرزين إليها (ومن ضمنها وثيقة تبين الوضع العسكري وبأنه غير متخلف عن خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية) وذلك خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحت طائلة اعتبار المعين المفرز مستنكفاً عن التعيين.

– تطبق أحكام الفقرة 4 من المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2014 وتعديلاته بحق من يتخلف عن أداء خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية).

-تقوم الجهة العامة بإصدار قرارات تعيين الخريجين الموجودين في خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية والمفرزين إليها وإصدار مباشرة حكمية لهم.

– يؤجل تعيين الخريج المتخلف حالياً عن خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية إلى حين تسوية وضعه التجنيدي واستكمال أوراقه الثبوتية، وذلك خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

– تلتزم الجهة العامة التي يتم فرز الخريج إليها بعدم الموافقة على نقله أو ندبه أو تكليفه أو تحديد مركز عمله خارج مكان مركز العمل المفرز إليه والمحدد وفق بطاقة الوصف الوظيفي، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ مباشرته العمل.