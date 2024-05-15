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التربية: ما ينشر من نماذج امتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي ليس صحيحاً ولا علاقة للوزارة به

تشرين
أكدت وزارة التربية أن أي نموذج امتحاني لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي غير منشور على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أو من خلال القناة التربوية السورية هو نموذج غير معتمد وليس للوزارة أي علاقة به.
ولفتت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى ضرورة عدم تصديق التوقعات الامتحانية التي ينشرها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية كونها غير صحيحة وتسبب تشويش الطلاب قبيل امتحاناتهم.
وأوضحت الوزارة أن اختيار النماذج الامتحانية النهائية يكون من خلال بنك أسئلة متنوع ومتدرج دون أن ينحصر الموضوع بأشخاص محددين سواء كانوا موجهين أو مدرسين، وذلك انطلاقاً من حرصها على العمل المؤسساتي والمصلحة العامة وحسن سير العملية التربوية والتعليمية.

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