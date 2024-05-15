المقداد يلتقي نظيره العراقي على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية

التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، واستعرضا تطور العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين، وأكد الوزيران حرصهما على تعزيز وتطوير هذا التعاون في مختلف المجالات.

وتطرق الوزيران المقداد وحسين إلى الجهود الجارية لعقد اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية في بغداد.

كما بحث الوزيران أيضاً مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، وكانت وجهات النظر متفقة حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق، ناقش المقداد وحسين الوضع الإنساني الكارثي للشعب الفلسطيني جراء العدوان المتواصل للكيان الإسرائيلي، وأكدا ضرورة الوقف الفوري لجرائم الاحتلال الصهيوني ومنع تهجير الفلسطينيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لهم بشكل فوري ودون عوائق.

حضر اللقاء، الوفد الرسمي المرافق لوزير الخارجية والمغتربين.