12.8 ألف طن إنتاج السويداء المتوقع من الشعير هذا الموسم 

السويداء – طلال الكفيري:

بين مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد، أن 70 بالمئة من المساحات المزروعة بمحصول الشعير في مناطق الاستقرار الثالثة وبعض مناطق الاستقرار الثانية، قابلة للحصاد هذا الموسم لعدم تأثرها بالظروف الجوية التي سادت المنطقة خلال أشهر الشتاء.

منوهاً في حديثه لـ”تشرين” إلى أن إنتاج المحافظة المتوقع من الشعير لهذا الموسم قد يصل إلى 12.8 ألف طن، وهو يفوق ضعف إنتاجها الموسم الفائت الذي كان لا يتجاوز 4800 طن.

ولفت حامد إلى أن المحصول الأكثر تضرراً كان في مناطق الاستقرار الرابعة، وبعض مناطق الاستقرار الثالثة، نتيجة لإصابته بمرض فطري، ويباسه مبكراً، وهذا مرده إلى عدم قيام المزارعين بتخديم أراضيهم كما يجب بدءاً من أعمال الحراثة التي تسبق عادة الزراعة وانتهاءً بتسميدها، علماً أن نسبة تنفيذ زراعة الشعير هذا الموسم وصلت إلى 104 بالمئة حيث بلغت المساحات المزروعة بمحصول الشعير إلى 32 ألف هكتار من خطة زراعته البالغة 31 ألفاً.

مشيراً إلى أن عمليات حصاد المحصول قد بدأت بشكل فعلي في عدة مناطق من المحافظة، بعضها بشكل يدوي خاصة ضمن المناطق الوعرة التي لا يمكن دخول الحصادات إليها، وبعضها على الحصادات الآلية.