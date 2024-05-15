جماهير دير الجرد غير راضية عن نتائج فريقها!!

طرطوس – أحمد بلال:

نتائج متواضعة جداً سجلتها كرة رجال دير الجرد ضمن التصفيات المؤهلة لكرة الأولى، ليخرجوا من المنافسة كما دخلوها خالي الوفاض ودون احتساب أي نقطة تضاف إلى رصيدهم أو حتى تسجيل انتصار واحد يحفظون من خلاله ماء وجههم.

دير الجرد لم يقدم المستوى والأداء المنتظر منه على الإطلاق في التجمع الذي أقيمت منافساته على أرض الملعب الصناعي في اللاذقية إذ تعرض الفريق لثلاث خسارات متتالية أمام رجال النضال بثلاثة أهداف نظيفة ضمن افتتاح مباريات الجولة الأولى من المنافسات، وفي الجولة الثانية تعرض لخسارة قاسية أمام جيش حلب بواقع ( 3 – 7 ) وفي الجولة الثالثة خسر أمام الضاهرية برباعية بيضاء ليحتل بذلك المركز الرابع و الأخير وسط استفسارات عديدة حول تراجع أداء الفريق ونتائجه خاصة بعد المستوى الجيد الذي قدمه خلال دوري المحافظة لهذا العام وحصوله على لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

رئيس نادي دير الجرد أحمد صقر علي اعتبر أن مشاركة فريقه في التجمع خطوة جيدة نحو الأمام رغم سوء النتائج و قلة الإمكانيات المادية للنادي

ولفت إلى أن الغيابات أثرت بشكل واضح على نتائج الفريق بالإضافة للإصابات التي طالت عدداً من اللاعبين المؤثرين وقلة عنصر الخبرة لدى فريقه قياساً ببقية فرق المجموعة.

وبين علي أنه يفكر جدياً بالمشاركة في بطولة المحافظة للموسم القادم ولكن بحلة جديدة وأسلوب عمل مختلف إذا توافرت الظروف المناسبة والإمكانات المادية المطلوبة ووجه شكره لجميع من ساند النادي منذ اللحظة الأولى وحتى نهاية البطولة ووعد بتغير الصورة التي ظهر عليها الفريق في المشاركات والمباريات القادمة.