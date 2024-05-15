النواعير يبحث عن التعويض امام الكرامة في دوري سلة المحترفين 

تشرين- معين الكفيري:

يخوض فريق النواعير ثاني مبارياته ضمن سلسلة الدور نصف النهائي من دوري كرة السلة للمحترفين عندما يستضيف فريق الكرامة عند السابعة من مساء اليوم الأربعاء في صالة ناصح علواني بمدينة حماة في مباراة لاهبة، حيث يسعى النواعير لتعويض خسارته في المباراة الأولى، ويتطلع لاعبوه لتحسين الصورة والمستوى الفني ومصالحة عشاقه وتحقيق الانتصار على أرضه وبين جماهيره، وعلى الجهاز الفني بث الحماس في نفوس اللاعبين وبذل المزيد من التركيز والجهد واللعب بجدية للفوز إذا أراد أن ينعش آماله في بلوغ الدور النهائي.

من جهته فريق الكرامة يتطلع لخطف نقاط اللقاء وسيلعب بمعنويات عالية وثقة كبيرة لتجديد الفوز على ضيفه والاقتراب من التأهل لكونه سيلعب المباراتين القادمتين على أرضه.

اللقاء سيكون لاهباً منذ البداية والفريقان يعرفان بعضهما جيداً، وتبقى القراءة الذكية والسريعة لمدربي الفريقين للفوز وحسم نتيجة اللقاء الذي سيشهد تبدلات وتحولات متوقعة، وهنا يكمن دور كل مدرب في القراءة الصحيحة والاستنتاج العاجل للسيطرة على مجريات اللقاء.

الوحدة يقترب من التأهل

من جهته تابع فريق الوحدة حامل اللقب مسلسل انتصاراته بعد أن جدد الفوز على ضيفه الجلاء في اللقاء الثاني من سلسلة الدور نصف النهائي الفاينال 6 لسلة المحترفين حيث انتهت المباراة أداء ونتيجة بواقع ٩١-٧٣ نقطة ، وكان فريق الوحدة قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة ١٠٦-١٠٤نقطة وبذلك يبتعد الوحدة بنتيجة السلسلة ٢- صفر.