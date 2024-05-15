هل يستفيد جبلة من نتيجة نهائي كأس الجمهورية يوم الثلاثاء القادم؟

تشرين – إبراهيم النمر:

بعد طي صفحة الدوري الممتاز لكرة القدم للرجال موسم 2023_2024, لم تتبقَ سوى المنافسة على لقب التتويج بلقب مسابقة كأس الجمهورية التي يسدل الستار عليها يوم الثلاثاء القادم تمام الساعة الرابعة عصراً في ملعب الجلاء بالعاصمة دمشق بين الفتوة حامل لقب الدوري والوحدة.

وعلى غير الموقع التوقيت الذي ستلعب فيه المباراة، إذ إن المواسم السابقة من هذه المسابقة كانت تلعب المباراة النهائية تحت الأضواء الكاشفة، حيث هناك احتمالية كبيرة بأن يجمع الآزوري لقبي الدوري والكأس سوية، وهذا سيصب لمصلحة جبلة الذي ربما ينال شرف المشاركة الخارجية في إحدى المسابقات الآسيوية، فهناك احتمالية مشاركة نادي جبلة في كأس الاتحاد الآسيوي كوصيف للدوري، وسورية لديها نصف مقعد في كأس الاتحاد الآسيوي وهو خاص ببطل الدوري لذلك سيلعب نادي الفتوة ملحقاً مؤهلاً لدوري المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي،

بطل الكأس لا يوجد له مقعد للأسف، ولا حتى وصيف الدوري له مقعد حالياً بسبب انخفاض عدد المقاعد المخصصة للأندية السورية لضعف دورينا الممتاز كما يعشق اتحاد الكرة تسميته، لكن للأسف وضع دورينا متردٍ جداً.

يحصل نادي جبلة على نصف مقعد في كأس الاتحاد الآسيوي في حال:

فوز نادي الفتوة ببطولة كأس الجمهورية هذا الموسم وانسحاب أحد الفرق الآسيوية أو شرق آسيوية لتزيد حصة سورية إلى مقعد ونصف، وبالتالي يشارك الفتوة بمقعد كامل في البطولة، بينما الوصيف سيلعب بنصف مقعد وسيكون ملحقاً مؤهلاً إلى دوري المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي.

لكن في حال فوز أي نادٍ آخر غير نادي الفتوة ببطولة كأس الجمهورية وحصلت سورية على مقعد ونصف سيشارك حينها بطل الدوري وبطل الكأس، أما في حال فوز نادي الفتوة ببطولة كأس الجمهورية وحصلت سورية على مقعد ونصف سيشارك الوصيف وهو جبلة،

الاحتمال ضعيف لكنه ممكن.