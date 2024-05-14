القادري وحمشو في صدارة الجولة الأولى من بطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت

تشرين:

أقيمت المرحلة الأولى من بطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت على حلبة نادي السيارات السوري في صيدنايا برعاية وزارة السياحة وتنظيم نادي السيارات السوري، وذلك وسط أجواء حماسية ومنافسات مثيرة وندية.

الإثارة الأكبر شهدها سباق الدريفت الذي أقيم تحت الأضواء الكاشفة وبحضور جماهيري غير مسبوق، وبمشاركة أبرز أبطال سورية في هذا اللون من الرياضة، وتوج بلقبه في نهاية المنافسات المتسابق عمرو حمشو برصيد (299) نقطة، وذهبت الوصافة لشقيقه أحمد حمشو (256) نقطة، ونال المركز الثالث المتسابق ملاذ السمان (243) نقطة، وحل رابعاً المتسابق باسل قلعي (222) نقطة، وذهب المركز الخامس للمتسابق إياد أفغاني (215) نقطة.

ونتيجة أعطال ميكانيكية بسيارتيهما غاب عن جولة الحسم في السباق الفائزان باللقب في الموسمين الفائتين أحمد ومحمد كريزان بعد أن قدما أداء منافساً في الجولتين الأولى والثانية، كما شهد السباق مشاركة شرفية للسائق اللبناني أحمد ركين.

وتوج المتسابق أنس قادري بلقب سباق السرعة الأول لفئة الإنتاج الخاص، بعد أن وضع سقفاً عالياً للسباق منذ الجولة الأولى مسجلاً زمناً وقدره (1.39.17د) وبفارق اكثر من (5 ثا) عن أقرب منافسيه، لتشتعل بعدها المنافسة والتحديات بين بقية المتسابقين للظفر بالمركز الثاني والذي دان في الختام للمتسابق المغيرة القباني بزمن (1.45.37د)، وجاء ثالثاً المتسابق محمد منذر منصور بزمن (1.46.15د)، وحل رابعا المتسابق ابراهيم زعاويط بزمن (1.46.82د) وذهب المركز الخامس للمتسابق أمين الخضري بزمن ( 1.57.95د).

وفي فئة الإنتاج التجاري فاز بالمركز الاول المتسابق مازن النجار مسجلاً ثاني أفضل زمن في بالترتيب العام للمتسابقين وقدره (1.44.89د)، وحل ثانياً المتسابق هاني الجبان بزمن (1.46.62د)، وجاء ثالثا المتسابق عبد الرحمن صياد بزمز (1.47.65د).

وفاز المتسابق زاهر دحكول بالمركز الأول في فئة الإنتاج التجاري القياسي وحل محمد الكسم ثانياً.

وعلى صعيد الفئات فاز أنس قادري بكأس الفئة 12 وأمين الخضري بكأس الفئة 11 ومحمد منذر منصور بكأسي الفئة 9 وكأس فئة الدفع الخلفي، وإبراهيم زعاويط بكأس السحب الأمامي ومازن النجار بكأس الفئة 8، وزاهر دحكول بكأس الفئة الثانية.

وفي فئة المتسابقين الهواة الذين يشاركون لأول مرة حل بالمركز الأول صادق فرعون تلاه أكرم قدة ثم مجد طعمة.