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المقداد يلتقي نظيريه السعودي والمصري على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في البحرين

التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في المنامة، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، كما عبرا عن ارتياحهما للتطور الذي شهدته هذه العلاقة، وسعيهما لتطويرها في مختلف المجالات.
وناقش الوزيران أيضاً الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة الناجم عن مواصلة الكيان الصهيوني لجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وشددا على ضرورة وقف هذه الجرائم وضمان تدفق وصول المساعدات الإنسانية للمنكوبين الفلسطينيين.
وعبر الوزير المقداد عن تقديره للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية خلال رئاستها للقمة خلال الدورة 32 وسعيها الدؤوب لتعزيز العمل العربي المشترك.
حضر اللقاء بسام صباغ نائب وزير الخارجية، وحبيب عباس معاون وزير الخارجية، والسفير حسام الدين آلا المندوب الدائم لسورية لدى جامعة الدول العربية، والسفير رياض عباس مدير الشؤون العربية.
كما التقى المقداد وزير الخارجية المصري سامح شكري وبحثا تطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدا أهمية وحدة الموقف العربي في مواجهة المخططات الصهيونية لتهجير الفلسطينيين، ووقف جرائم الإبادة الجماعية بحقهم، وتقديم الإغاثة لهم بشكل عاجل ودون قيد أو شرط.
كما تطرق الوزيران أيضاً للعلاقات الثنائية وأهمية مواصلة التشاور لتعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين والعمل العربي المشترك.

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