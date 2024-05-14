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بمشاركة سورية بدء أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في السعودية

بمشاركة سورية بدأت اليوم في جدة بالمملكة العربية السعودية أعمال الدورة العادية الحادية والعشرين بعد المئة 121 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، وذلك تمهيداً لانعقاد المؤتمر العام للمنظمة بعد يومين.
وناقش المشاركون بحضور أمين عام اللجنة الوطنية السورية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور نضال حسن، الأخطار التي تهدد مدينة القدس والأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين، وتقريراً حول تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعاون الدولي والشراكات وتنويع مصادر التمويل الذاتي للمنظمة، وتقريراً حول تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعزيز دور الإعلام والتسويق للمنظمة، وتقريراً عن منتدى “الألكسو” للأعمال والشراكات 2024، ومشروع استراتيجية منتدى الألكسو للأعمال والشراكات 2025-2030، إضافة إلى البنود المالية والإدارية.
كما قدم المدير العام للمنظمة الدكتور محمد ولد أعمر تقريراً عن تنفيذ برامج المنظمة وتنفيذ الأنشطة خارج البرامج لعام 2023.
فيما أكدت كلمات كل من المدير العام للمنظمة ورئيس المجلس التنفيذي هاني بن مقبل المقبل والمشرفة على المنظمات العربية ممثلة رئيس الجامعة العربية الدكتورة علا البدري، على أهمية الاجتماع ونتائجه المتوقعة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية وبخاصة الأوضاع في فلسطين العربية المحتلة، وأهمية هذه اللقاءات في تعزيز العمل العربي المشترك.

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