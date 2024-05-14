بكلفة تتجاوز 54 مليار ليرة.. منح إجازة استثمار لمشروع فندق في حلب

دمشق- تشرين:

منحت هيئة الاستثمار السورية اليوم إجازة استثمار جديدة لمشروع إقامة فندق سياحي من سوية 4 نجوم مع متمماته في محافظة حلب، بكلفة تقديرية تتجاوز 54 مليار ليرة سورية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن الفندق يتضمن 67 غرفة، و120 سريراً و422 كرسياً، ويتوقع له أن يحقق 106 فرص عمل، مبينة أن الفندق مؤلف من خمسة طوابق، ويحوي “مسبحاً وصالة رياضية وكافيه وتراسات”، إضافة إلى ثلاثة طوابق من صالات الأفراح والولائم، وغرف تبريد للأطعمة وطابق خاص بالباركينغ.

ولفتت الهيئة إلى أن الفندق يقدم خدمات سياحية متنوعة ذات جودة عالية لسكان حلب والسياح الأجانب والمغتربين ويوفر فرص عمل.