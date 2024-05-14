ثلاثون مشاركاً في بازار “تراثنا إبداع وحياة” للمنتجات والحرف اليدوية والتراثية

دمشق- لانا الهادي

نظمت جمعية البيان للثقافة والفنون صباح اليوم بمبنى رابطة المحاربين القدماء بازاراً للمنتجات والحرف اليدوية والتراثية، دعماً للمشاريع الصغيرة المنتجة.

وفي تصريح لـ”تشرين” أكد مدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية حليم الأخرس خلال الافتتاح على أهمية دعم هذه البازارات كونها تسهم في تحريك العجلة الاقتصادية، حيث إن أغلب المشاركات “ربات منزل” يعتمدن على أنفسهن في مجال الحرف اليدوية والصناعات المنزلية، وهن بذلك يؤمنّ مستوى دخل معين لأسرهم، لافتاً أن وزارة الاقتصاد تولي اهتماماً لهذه المشاريع المتناهية الصغر بما ينعكس إيجاباً على تطوير الواقع الاقتصادي.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البيان للثقافة والفنون محمد عباس أن هذه البازارات تأتي ضمن التوجهات الرسمية للجمعية وذلك لدعم الأسر الصغيرة والمنتجة ولسد حاجات الأسر السورية بإنتاج داخلي ومحلي.

وأشار عباس إلى رسالة الجمعية والتي تتلخص بفتح نوافذ بيع لمنتجات هذه السيدات حتى يتحقق استقرارهم مادياً،

ولفت عباس إلى الرؤى المستقبلية لهذه البازارات حيث قال إنه سيكون هناك تشبيك مع الجهات الرسمية لنشر البازارات في سورية وستكون هناك أيضاً بازارات تخصصية سواء حرفية زراعية وغيرها من التخصصات، بحال سمحت لهم الظروف بنشر ذلك.

من جانبهم عبر المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في هذا البازار باعتبارها فرصة للتعريف وعرض منتجاتهم و فرصة لهم في تسويقها والدعاية لها وأشاروا إلى أن هذه البازارات توفر سعراً مناسباً للمواطن كونه يتم البيع مباشرة من المنتج للمستهلك وبجودة عالية.

وأكد المشاركون على ضرورة دعم مشاريعهم للاستمرار بها بما يحقق هدفهم في تحقيق استقرار مادي يعود بالفائدة عليهم وبالتالي على مجتمعهم.

يذكر أن البازار يستمر لمدة ثلاثة أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس)، من الساعة 11 صباحاً حتى 8 مساءً و يتضمن (أعمال كوشيه، مكارم، زينة شمع، طبخ، رسم وحفر على الخشب، أعمال بيوكس، أعمال غزل وصوف).