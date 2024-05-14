مركزان لاستلام الأقماح في اللاذقية

اللاذقية – باسمة اسماعيل:

ذكر مدير فرع المؤسسة في اللاذقية المهندس ياسر ملحم أنه ضمن إطار استعدادات الفرع لموسم شراء القمح لعام ٢٠٢٤، تمت تسمية مركز الشهيد عروة ابراهيم في صومعة قبو العوامية ومركز مطحنة الساحل لاستلام الأقماح من الإخوة المزارعين، وتم الاطلاع على تجهيزات المركزين و التأكد من الجهوزية التامة، استعداداً لاستقبال أقماح الموسم، وذلك من حيث تجهيزات المخبر اللازمة لعمليات التحليل، وتجهيزات الغرفة السرية من حيث الرفوف المعدنية لوضع العينات عليها بشكل منظم، ما يسهل العودة إليها عند الحاجة، وجهوزية القبان والمسبر الإلكتروني، إضافة إلى التأكد من جهوزية الخلايا التي يتم تفريغها حالياً، ليصار إلى تنظيفها وتعقيمها لتخزين الأقماح المستلمة من الإخوة المزارعين خلال موسم الشراء، بما يساهم في استلام أكبر كمية ممكنة من المحصول وتعزيز المخزون الاستراتيجي منه.

وأضاف في تصريحه لـ”تشرين”: تم أيضاً تأمين كل مستلزمات المركز من القرطاسية والجداول الورقية وغيرها، والتأكيد على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والتوجيهات الواردة وتذليل الصعوبات التي تعترض التنفيذ، ومعالجة كل مظاهر الخلل والسلبيات التي قد تظهر خلال موسم الشراء.

ولفت ملحم إلى أنه تم توجيه العاملين المعنيين بالعملية التسويقية للالتزام بكل الإجراءات التي من شأنها تشجيع استلام كل الأقماح المنتجة في المحافظة، من خلال تجهيز كادر مؤهل للتعامل مع المزارعين ومنتجهم، لتذليل العقبات التي تؤخر عمليات التسليم والصرف إن وجدت، وتقديم التسهيلات المطلوبة للإخوة المزارعين أثناء توجههم إلى مراكز المؤسسة.

واستبشر ملحم بموسم خير وبركة، مبيناً أنه تم إجراء عملية المعايرة الخاصة بالمخبر المتنقل لضمان سلامة التقبين، وتأمين مستلزمات التحليل وفتح السجلات الخاصة بكل قسم.