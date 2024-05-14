«غزل» جبلة تسوّق غزولاً بأكثر من 5 مليارات ليرة.. وتتجه لتركيب آلات «كومباكت»

اللاذقية- يوسف علي:

بيّن مدير عام شركة جبلة للغزل المهندس نجم الدين حسن أن الشركة أنتجت خلال الربع الأول من العام الحالي ما يزيد على 168 طناً بطول خيط أكثر من 6 ملايين كيلومتر بقيمة 8.175 مليارات ليرة سورية، كما أنتجت كمية 29 طناً من العوادم بقيمة 208 ملايين ليرة، مشيراً إلى تسويق 104 أطنان من الغزول بقيمة 5.341 مليارات ليرة، و37 طن عوادم بقيمة 278 مليون ليرة.

وأكد حسن لـ”تشرين” أن لدى الشركة مخازين تبلغ 928 طناً من الغزول و383 طناً من العوادم و527 طناً من الأقطان، مبيناً أن عدد العاملين حالياً 1073 عاملاً وعاملة.

بدوره، أشار مدير التخطيط في شركة جبلة للغزل المهندس أحمد أحمد آغا إلى أنه تم تخفيض الخطة الإنتاجية بسبب عدم كفاية الأقطان المحلوجة والتي يتم توريدها عن طريق المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.

وأوضح أحمد آغا أن الخطة الاستثمارية لعام 2024 تشمل صيانة وإصلاح السقف المعدني للصالة والمستودعات وتجهيز شبكة مراقبة بالكاميرات والحساسات، ودراسة استبدال جزء من آلات الغزل الحلقي بآلات غزل «كومباكت» التي تنتج خيوطاً ذات نوعية عالية ومتينة تصلح لأقمشة ذات جودة عالية.

وعزا أحمد آغا السبب بعدم تحقيق الخطة الإنتاجية إلى الواقع الفني السيىء لآلات قسم الغزل الحلقي وتأثيره السلبي في الإنتاج، إضافة إلى نقص العمالة المدربة وعدم كفايتها لتشغيل آلات الخطة الإنتاجية، وحدوث أعطال فنية، وصعوبة نقل العاملين من وإلى الشركة لعدم تزويد آليات النقل المستأجرة بالمازوت بكميات كافية، ما ينعكس على حضور العمال وبالتالي تشغيل عدد محدود من آلات الغزل.

ومن أجل تحسين الإنتاج اقترح أحمد آغا العمل على تخفيض التكاليف، ودعم مستلزمات الإنتاج للقطاع العام الصناعي وخاصة شركات الغزل بالكهرباء والمواد الأولية، وتطوير القطاع العام، والعمل على استبدال الآلات القديمة بأخرى جديدة لتحسين نوعية الإنتاج وكمياته، واستكمال النقص في العمالة بعمالة شابة وتدريبها، ومتابعة تقييم أدائها بشكل مستمر، ومخاطبة الجهات الوصائية المسؤولة لزيادة المخصصات من مادة المازوت لآليات النقل المستأجرة ومنحها الموافقات اللازمة لنقل العمال من وإلى الشركة، وإعداد خطة متكاملة بالسرعة الممكنة، والبدء بتنفيذ خطة إسعافية لإعادة إعمار وتأهيل المباني غير الآمنة والمتضررة جزئياً .