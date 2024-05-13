وزارة الصحة توقع إستراتيجية التعاون القطري مع منظمة الصحة العالمية

دمشق- تشرين:

وقّعت وزارة الصحة اليوم إستراتيجية التعاون القطري مع منظمة الصحة العالمية حتى عام 2025 وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.

وأوضح وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش أن توقيع الإستراتيجية يؤكد الالتزام المشترك بالعمل على الأولويات المتفق عليها، ويعزز تاريخ المنظمة الطويل في دعم الأولويات التنموية الوطنية ويوافقها.

وقال الغباش إن زيارة مديرة الإقليم لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي تضمنت الاطلاع على الواقع الصحي وتحديد أولويات العمل، وذلك بهدف زيادة التنسيق بين الوزارة والمنظمة، لافتاً إلى أن مديرة الإقليم تسعى لإطلاق مجموعة من البرامج والأهداف المتطورة والمهمة فيه.

بدورها أوضحت بلخي أن الاتفاقية ستجدد في ظل شراكة المنظمة العالمية مع سورية، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة الاتفاقيات والشراكات القديمة لإعادة ترتيب الأولويات في ظل الظروف الصعبة، إضافة إلى المشاكل الإقليمية ومشاكل المناخ.

في سياق متصل اطلعت الدكتورة بلخي والوزير الغباش على مستودعات وزارة الصحة المركزية في مجمع الأسد للبحوث الصحية في منطقة الديماس بريف دمشق.

وبينت الدكتورة بلخي في تصريح صحفي أن المنظمة تسعى بشكل كبير لتطوير الشراكة مع الوزارة بما يخص المساعدة بوصول الأدوية والمساعدات الطبية إلى المواطنين، مشيرة إلى أن الجولة تهدف للاطلاع على عمليات التخزين وكمية الإمدادات الموجودة التي تخدم جميع المناطق السورية إلى جانب العديد من المبادرات التي يتم العمل عليها في جميع دول الإقليم بهدف وصول الخدمات والعلاجات الصحية للجميع في الوقت المناسب.