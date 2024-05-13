الإدارة الضريبية تحدد نسبة الربح الصافية لفعاليات بيع الحلي بـ 18% من أجرة الصياغة

دمشق- تشرين:

أصدرت الإدارة الضريبية اليوم التعميم رقم 311/3 ت.ع، والمتضمن تحديد نسبة الربح الصافية لفعالية بيع الحلي الذهبية بـ 18% من أجرة الصياغة.

كما أصدرت الإدارة أمس قراراً تضمن إلزام مكلفي مهنة الصيدلة لدى مديرية مالية محافظة حلب (المركز) باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملهم واعتماد رمز الاستجابة السريع QR على كل فاتورة صادرة والربط مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبة كما تم منحهم مهلة لغاية 30/6/2024 لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني تتضمن مرحلة الاختبار والتدقيق.

ونوهت الإدارة إلى أن عدد البرامج المحاسبية أصبح /64/ برنامجاً وذلك بعد اعتمادها بموجب القرار رقم /592/ ق.م تاريخ 9/5/2024 تطبيق موبايل يعمل ضمن بيئة اندرويد لإصدار الفواتير بشكل إلكتروني من (نقطة بيع خاصة بالصيدليات أو نقطة بيع عامة)، وذلك بهدف تخفيض التكاليف اللوجستية لعملية الربط الإلكتروني بالنسبة لبعض المكلفين الذين لا تتوفر لديهم تجهيزات حاسوبية وليس لديهم الامكانية لتأمينها حالياً.

وأكدت الهيئة أن قراراتها تأتي في إطار التنسيق مع النقابات والاتحادات والجمعيات الحرفية وبهدف التطبيق الأمثل للربط الإلكتروني لاسيما مكلفي مهنة الصيدلة ومكلفي مهنة صياغة وبيع الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة.