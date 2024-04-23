بيان عملي بحري سوري – روسي بالذخيرة الحية بإحدى القواعد البحرية في طرطوس

في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجيش العربي السوري والقوات الروسية الصديقة العاملة في سورية وبحضور العماد عبد الكريم محمود إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة والعماد أول سيرغي كيسيل قائد القوات الروسية العاملة في سورية وعدد من ضباط الجيشين الصديقين أقيم اليوم في إحدى القواعد البحرية في طرطوس بيان مشترك للقوات البحرية السورية والروسية يحاكي ظروف الأعمال القتالية الحقيقية في الدفاع ضد الأخطار المحتملة كالتعرض لاعتداء إرهابي أو تسلل عن طريق البحر أو البر، واستمع العماد لشرح عن آليات التعاون ومراحل العمل والأساليب المخططة لتنفيذ المهام بنجاح ثم استعرض القطع البحرية المشاركة.

وتخلل البيان تنفيذ رمايات وعمليات إنزال جوي من قبل الوحدات المشاركة خلف المجموعات الإرهابية المفترضة، إضافة إلى رمايات من قبل وحدات الدفاع الجوي السوري والروسي على أهداف معادية ومشاركة مجموعات من الزوارق الرباعية والكسح والضفادع البشرية ومجموعات الدعم والإخلاء، ووحدات من القوات الروسية الصديقة.

وفي الختام التقى العماد إبراهيم قادة الوحدات والعناصر المشاركة السورية والروسية الصديقة وأثنى على جهودهم المبذولة لتنفيذ هذا البيان بنجاح والتي أظهرت كفاءة ومهارة المقاتلين، مؤكداً على أهمية المشاريع والبيانات التي تنفذ بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة، مشدداً على أن قواتنا المسلحة ماضية في تنفيذ مهامها الوطنية المقدسة في الدفاع عن كرامة سورية ووحدة أراضيها.

بدوره أكد قائد القوات الروسية العاملة في سورية على أهمية التعاون والتنسيق بين الجيشين الصديقين السوري والروسي في سبيل القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.