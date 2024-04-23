تشكيل غرفة عمليات لمواجهة الحرائق في مدينة حلب و34 صهريجاً مخصصة للأرياف 

حلب- رحاب الإبراهيم



أكد محافظ حلب حسين دياب على أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية وتسخير كل الإمكانات لمكافحة الحرائق والوقاية منها، بالتوازي مع موسم الحصاد لحماية المحاصيل الزراعية، وخاصة القمح حفاظاً على الأمن الغذائي.

وخلال اجتماعه مع لجنة الحرائق تقرر تشكيل غرفة عليا لإدارة الحرائق والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمراقبة المواقع الحراجية والأراضي الزراعية، وتقسيم العمل والمسؤوليات ضمن المناطق وتكليف الوحدات الإدارية بفلاحة الأعشاب وإزالتها وفلاحة جوانب الطرق الزفتية والمنصفات بالتعاون مع اتحاد شبيبة الثورة والتنسيق مع مديري المناطق والنواحي والوحدات الإدارية لإدارة العمل في جميع المحاور .

وخصص خلال الاجتماع / 34/ صهريجاً وتوزيعها على مناطق الريف، وتكليف اتحاد الفلاحين بوضع الجرارات الزراعية تحت تصرف مديري النواحي إلى جانب تنظيم حملات للتوعية عن مخاطر الحرائق وتأمين /37/ منهلاً عن طريق مؤسسة المياه ووضع جدول بتوزيعها.

قائد شرطة المحافظة اللواء ديب مرعي ديب شدد على أهمية التنسيق بين مديري الناطق والنواحي والجهات الحكومية ذات الصلة للوقاية من الحرائق، وتخصيص الرقم المجاني /108/ الخاص بقيادة الشرطة للإبلاغ عن الحرائق.

من جهته، بين مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني تخصيص الرقم المجاني /188/ للإبلاغ عن الحرائق في حال حدوثها، والإعداد لحملات توعية شاملة بالتعاون مع مديرية التربية واتحاد شبيبة الثورة ووسائل الإعلام.