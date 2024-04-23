مليونا غرسة تم تحريجها هذا الموسم.. طمر البذور تتقدم خطة التحريج.. توفير للمال والجهد وفترة الإنبات

دمشق- رشا عيسى:

لأول مرة، برزت طريقة طمر البذور في عمليات التحريج التي اعتمدتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خلال خطة التحريج الأخيرة، لتكتسب هذه العملية مزايا مهمة أبرزها توفير وقت الإنبات وتوفير الأموال والجهود، في وقت بلغ فيه العدد الإجمالي للغراس المحرجة خلال هذا الموسم أكثر من مليوني غرسة حراجية.

وبيّن المدير العام للحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور علي ثابت لـ” تشرين” أنها المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد تجربة طمر البذور في خطط مديرية الحراج و وزارة الزراعة، موضحاً أن للطمر مزايا متعددة خاصة أنه ينفذ في المناطق التي يصعب التحريج فيها بواسطة الغراس، إضافة إلى المناطق التي يصعب فتح الجور لوضع الغراس ويصعب دخول الآليات إليها للقيام بعمليات الاستصلاح وإزالة الحجارة وتحضير المواقع، لذلك عمليات طمر البذور تكون الأنسب.

وأكد ثابت أنه يمكن اعتماد هذه الطريقة في أي منطقة عن طريق وضع البذور في الشقوق والجيوب الترابية وهي عملية غير مكلفة وتتطلب فقط استخدام أدوات بسيطة.

وأشار ثابت إلى أن عملية طمر البذور لها ميزة أخرى من حيث أنها تختصر فترة سنة أو سنتين التي تحتاجه الغرسة لتنبت وتنضج ليتم نقلها إلى المشتل ما يؤدي إلى توفير الوقت والعمالة والمال عبر توفير عمليات النقل.

واعتمدت هذه الطريقة في أغلب المحافظات وفي الموقع مباشرة وبمساحة إجمالية بلغت /61/ هكتاراً، وذلك باستخدام بذور لأنواع: السنديان العادي والسنديان البلوطي والبلوط الرومي والسنديان شبه العزري والغار النبيل والبطم الأطلسي والفلفل الكاذب واللوز المر والصنوبر الحلبي والصنوبر البروتي.

وكانت مديرية الحراج قد أنهت موسم التحريج 2023/2024 بتاريخ 31/3/2024، حيث بلغ العدد الإجمالي للغراس المحرجة خلال هذا الموسم أكثر من مليوني غرسة حراجية /2013410/. حيث توزعت هذه الغراس على أربع حملات تحريج هي: حملة عيد الشجرة الفرعي والمركزي والتي حُرج من خلالها /37183/ غرسة حراجية، وحملة التشجير الأسرية رب الأسرة مع أفراد عائلته وأقاربه والتي حُرج من خلالها /477488/ غرسة حراجية، وحملة تشجير الأراضي التابعة للمدارس والجامعات والتي حُرج من خلالها /15936/ غرسة حراجية، وحملة تشجير النقابات والهيئات والمنظمات والمؤسسات، والتي حُرج من خلالها /440994/ غرسة حراجية.

كما تم تحريج 674 ألف غرسة حراجية ضمن المواقع الحراجية المتدهورة والمتضررة بفعل الحرائق أو التعديات أو التي تحتاج إلى ترقيع أو رفع كثافة. حيث بلغت المساحة المحرجة لهذا الموسم /1800/ هكتار وبنسبة تنفيذ 100.5 %، وذلك من خلال التركيز على التحريج بالأنواع المحلية الانتشار (الصنوبر البروتي والصنوبر الحلبي والسرو دائم الاخضرار والبطم الأطلسي والغار والخرنوب والأرز اللبناني والشوح الكيليكي واللوز المر والسنديان العادي والسنديان البلوطي والبلوط الرومي والسنديان شبه العزري والسنديان اللبناني والدردار السوري والزيتون البري والطرفاء المفصلية والدفلة والدلب الشرقي والحور الفراتي).

كما اُستخدمت في التحريج الأنواع الحراجية المدخلة والتي أثبتت نجاحها وجدارتها في البقاء والتأقلم مع الظروف المحلية للموقع (الصنوبر الثمري والروبينيا والغلديتشيا والسرو الفضي والحور الأبيض والفلفل الكاذب والجاكارندا والنخيل المروحي والكازورينا والكستناء والزيزفون والبراختيتون).