إخماد الحريق في خط نقل النفط الخام شرق الفرقلس بريف حمص

حمص- تشرين:

تمكن رجال الإطفاء والدفاع المدني في حمص وفرق إطفاء المصفاة من إخماد الحريق الذي اندلع في خط لنقل النفط الخام شرق الفرقلس بريف حمص الشرقي.

مدير الدفاع المدني بحمص العميد مهذب المودي أوضح أنه وبعد جهد كبير من قبل كوادر الدفاع المدني وفوج إطفاء حمص وإطفاء مصفاة حمص تم إخماد الحريق الذي اندلع صباح اليوم في خط نقل النفط الخام من المحطة الرابعة شرق منطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي باتجاه المصفاة، وتتم حالياً عمليات التبريد بالموقع، لافتاً إلى أن الورشات الفنية المختصة باشرت بعمليات الإصلاح على الخط.

يذكر أن العشرات من سيارات الإطفاء والآليات الثقيلة شاركت في إخماد الحريق.