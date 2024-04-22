آخر الأخبارمحليات

إخماد الحريق في خط نقل النفط الخام شرق الفرقلس بريف حمص

حمص- تشرين:
تمكن رجال الإطفاء والدفاع المدني في حمص وفرق إطفاء المصفاة من إخماد الحريق الذي اندلع في خط لنقل النفط الخام شرق الفرقلس بريف حمص الشرقي.
مدير الدفاع المدني بحمص العميد مهذب المودي أوضح أنه وبعد جهد كبير من قبل كوادر الدفاع المدني وفوج إطفاء حمص وإطفاء مصفاة حمص تم إخماد الحريق الذي اندلع صباح اليوم في خط نقل النفط الخام من المحطة الرابعة شرق منطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي باتجاه المصفاة، وتتم حالياً عمليات التبريد بالموقع، لافتاً إلى أن الورشات الفنية المختصة باشرت بعمليات الإصلاح على الخط.
يذكر أن العشرات من سيارات الإطفاء والآليات الثقيلة شاركت في إخماد الحريق.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

وزير الصناعة: مستمرون بتقديم الدعم اللازم للشركات الصناعية لتحسين جودة منتجاتها…

آخر الأخبار

تجّار وصناعيو طرطوس يطالبون بتخفيف الإجراءات الجمركية وتنظيمها وتأمين بيئة عمل سليمة

آخر الأخبار

مستعدون لتأمين قرض بمئة مليار لنقابة الأطباء البيطريين لاستيراد البكاكير… وزير…

آخر الأخبار

اختبارات أم الألعاب لاختيار منتخباتها الوطنية

آخر الأخبار
إخماد الحريق في خط نقل النفط الخام شرق الفرقلس بريف حمص وزير الصناعة: مستمرون بتقديم الدعم اللازم للشركات الصناعية لتحسين جودة منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية تجّار وصناعيو طرطوس يطالبون بتخفيف الإجراءات الجمركية وتنظيمها وتأمين بيئة عمل سليمة مستعدون لتأمين قرض بمئة مليار لنقابة الأطباء البيطريين لاستيراد البكاكير... وزير الزراعة من حمص يشدد على البدء بمنح وثائق التنظيم الزراعي اختبارات أم الألعاب لاختيار منتخباتها الوطنية وزارة الاقتصاد تطلب التقيد بقرار منع استيراد وتصدير الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها تحت عنوان: «الأغلبية العالمية».. حوار فكري وسياسي خاص لوزير الخارجية الأبخازي إينال أردزينبا مع الرئيس بشار الأسد الموسم مبشر.. وزير الزراعة يؤكد من حماة على الالتزام  بخطة زراعة القمح واتباع الدورة الزراعية قانون أميركي يحذر من «التكنولوجيا العصبية» لأنها تؤثر في الدماغ انطلاق حملة اللقاح الوطنية الشاملة في حماة.. و٢٧٣٦٦١/ طفلاً مستهدفاً