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وزير الصناعة: مستمرون بتقديم الدعم اللازم للشركات الصناعية لتحسين جودة منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية

تشرين – ماجد مخيبر:

خلال جولته في الشركة العربية السورية للألبان ومشتقاتها “الغوطة” اطلع وزير الصناعة عبد القادر جوخدار على عمليات تشغيل قسمي الزبدة والسمنة بعد إعادة تأهيلهما.
كما اطلع على عمليات تشغيل خط إنتاج القشقوان بعد توقفه لمدة طويلة ودخوله مجدداً ضمن العملية الإنتاجية في الشركة.
وخلال الجولة أكد جوخدار أن وزارة الصناعة مستمرة ضمن خطتها في تقديم الدعم اللازم للشركات الصناعية لتحسين جودة منتجاتها، وزيادة قدرتها التنافسية، وتعزيز دورها في تلبية احتياجات السوق المحلية بمنتجات عالية الجودة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الغذائية.
مدير عام الشركة ثروت غانم أشار إلى أن أعمال الصيانة والتشغيل تأتي ضمن خطة عمل متكاملة، وتم القيام بعدد من الصيانات بجهود محلية بما يتوافق مع المعايير الدولية واحتياجات السوق المحلية.
وتتابع الشركة كل الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج في الشركة التي تتضمن البنية التحتية والمرافق وخط استلام الحليب وخط اللبن واللبنة، وخط إنتاج الأجبان.

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