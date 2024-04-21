اختبارات أم الألعاب لاختيار منتخباتها الوطنية

دمشق – مرهف هرموش:

اختتمت في دمشق على أرض ملعب تشرين اختبارات لانتقاء اللاعبين الذين سيشاركون في المنتخبات الوطنية، وذلك استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية القادمة في مختلف المسابقات.

رئيس اتحاد ألعاب القوى سليمان حويلة، أشار في تصريح لـ”تشرين” إلى أن هذه الاختبارات أقيمت للوقوف على مستويات اللاعبين وانتقاء الأفضل للمشاركة في البطولات القادمة، حيث سيشارك منتخبنا الوطني لفئة تحت 20 عاماً للشباب والشابات في بطولة آسيا التي ستنطلق مسابقاتها في الفترة من 24 وحتى 27 نيسان الحالي في دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي.

وأضاف حويلة: إن منتخبنا الوطني للرجال والسيدات يستعد للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في الجمهورية العراقية في محافظة البصرى في الفترة بين 27 أيار وحتى 1 حزيران القادم.

وبين رئيس اتحاد العاب القوى أن عجلة أم الألعاب تستعد للإقلاع من جديد من خلال الخطة المنهجية التي اعتمدت والتي سيتم من خلالها الاستعانة بأهم خبراتنا الوطنية في التدريب والتأهيل كما ستتم المشاركة في معسكرات خارجية مهمة للاعبين المتميزين لتأمين الاحتكاك اللازم بما يؤدي لتطوير الألعاب بشكل أكاديمي احترافي.