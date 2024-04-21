الموسم مبشر.. وزير الزراعة يؤكد من حماة على الالتزام  بخطة زراعة القمح واتباع الدورة الزراعية

حماة- نصار الجرف

أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا، خلال جولته اليوم على الريفين الشمالي والغربي من محافظة حماة، شملت زيارة حقلية لأحد حقول القمح لأحد المزارعين في بلدة معردس في الريف الشمالي، وأراضٍ مزروعة بأشجار الفستق الحلبي والزيتون، ، و أكد على أهمية الالتزام بخطة زراعة القمح، لكونه محصولاً وطنياً استراتيجياً، واتباع الدورة الزراعية للحفاظ على التربة وخصوصية الأراضي.

من جهتهم طالب الفلاحون باستكمال تأهيل شبكات الري، ومعالجة بعض المشكلات المتعلقة بتوزيع المازوت الزراعي وتحسين الطرق الزراعية، وتحديد سعر مناسب للقمح يغطي التكلفة ويحقق هامشاً من الربح للمزارعين.

كما طالبوا بزيادة ساعات وصل الكهرباء خلال فترات السقاية و زيادة مخصصات المازوت للجرارات الزراعية.

وخلال تفقده لمركز البحوث العلمية الزراعية في الغاب، اطلع وزير الزراعة على واقع العمل فيه، ولاسيما مراحل استنباط أنواع المحاصيل التي تتمتع بمواصفات إنتاجية عالية من ناحية الجودة والكمية والمقاومة للعوامل الجوية والجفاف .

وفي تصريح للصحفيين ، لفت الوزير قطنا إلى أن الهدف من هذه الجولة هو لقاء الفلاحين في قراهم وأراضيهم والاستماع إلى مطالبهم وحل مشكلاتهم بشكل مباشر وإشراكهم في وضع الخطط، واقتراح الحلول المناسبة لمشكلاتهم، منوهاً بأهمية التنظيم الزراعي وتقديم الوثائق من ملكية أو حيازة أو ترخيص، ليتمكن الفلاحون من الحصول على مستحقاتهم من مستلزمات الإنتاج، علماً أن الوزارة تفتح باب التنظيم الزراعي.

ونوه بدور البحوث الزراعية في مراقبة الأصناف المزروعة في الغاب وتأثرها بالتغيرات المناخية والسماد وتقديم الإرشادات العلمية للفلاحين.

وأكد الوزير أن الحقول تبشر بمواسم زراعية وفيرة، وخاصة أن الظروف المناخية كانت مناسبة للزراعة هذا العام، حيث تم لحظ حقول رائدة ، تستحق الثناء عليها ، كحقول القمح و البطاطا والكمون وبعض المحاصيل الأخرى ، وهذا يدل على نجاح واضح في تطبيق الخطة الموضوعة من الحكومة هذا العام في إدارة المساحات المزروعة بالفستق الحلبي بشكل خاص، بعد أن ساهمت الحكومة بإعادة تنشيط زراعتها والاهتمام بهذه الشجرة جنباُ إلى جنب مع المزارع الذي بذل جهداً كبيراً لتوفير إنتاج جيد، مؤكداً رضا واستحسان أغلبية الفلاحين حول إجراءات الحكومة الأخيرة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتأمينها في الوقت المناسب.

رافق وزير الزراعة في الجولة الاطلاعية محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة.