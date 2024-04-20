قواتنا المسلحة تدمر مقرات للإرهابيين في ريفي دير الزور وتدمر وتسقط مسيرات لهم في ريف حلب

رداً على الاعتداءات المتكررة للتنظيمات الإرهابية المسلحة على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات الآمنة نفذت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة عمليات نوعية دقيقة بواسطة الطيران الحربي والمسير والمدفعية استهدفت من خلالها مقرات الإرهابيين ومواقعهم وآلياتهم في ريفي دير الزور وتدمر.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم: إن العمليات أسفرت عن تدمير مقرات الإرهابيين بالكامل والقضاء على العشرات منهم، بينهم متزعمون في تنظيم “داعش” الإرهابي.

كما تمكنت وحدة من قواتنا العاملة على اتجاه ريف حلب من إسقاط وتدمير عدد من المسيرات الإرهابية ومنعها من تحقيق أهدافها.

وكذلك تم التصدي لمجموعة إرهابية حاولت الاعتداء على أحد الحواجز العسكرية في ريف درعا، ما أدى إلى إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح ومصادرة ما بحوزتهم من أسلحة.