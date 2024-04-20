دعا إلى بذل أقصى الجهود لاستلام كل حبة قمح .. وزير التجارة الداخلية يعقد اجتماعاً موسعاً حول الاستعدادات الشاملة والمتكاملة لاستلام محصول القمح لهذا الموسم

دمشق – تشرين

ترأس وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي اليوم اجتماعاً موسعاً لبلورة الاستعدادات الشاملة والمتكاملة لاستلام محصول القمح لهذا الموسم، وبما يرتقي إلى مستوى الأهمية الوطنية لهذا المحصول الإستراتيجي بامتياز وفق الرؤية التي انطلق منها الوزير وشدد على ترسيخها في التعاطي مع هذه المهمة.

وأكد الوزير علي بذل الجهود المكثفة والعمل المستمر لإنجاز ما يلزم من استعدادات وضمان التعاطي المرن والسلس بين كافة أطراف عملية التسويق لما لهذا المحصول من أهمية وخصوصية في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحصارات المتتالية على بلدنا واحتلال بعض مواقع إنتاج القمح.

وشدد وزير التجارة الداخلية خلال الاجتماع الذي ضم معاون الوزير ومدير عام المؤسسة السورية للحبوب ومديري الفروع بالمحافظات ورؤساء دوائر التسويق والمالية، على المتابعة الميدانية الدؤوبة واللصيقة بالعملية التسويقية وتقديم كل التسهيلات الممكنة للفلاحين، وتوخي أعلى درجات المسؤولية والحرص والمرونة في التعامل لتحقيق نتائج مرضية للجهود التي ستبذل والهادفة لاستلام كل حبة قمح، بعد تذليل كل الصعوبات التي قد تعتري عمليات الاستلام، وتسخير الإمكانات المتاحة بالطاقة القصوى وبجهود بالغة الجدية في مراكز الاستلام، مؤكداً السرعة والدقة قدر المستطاع في صرف مستحقات الفلاحين.

وأهاب الوزير بجميع العاملين للتكاتف والتعاون مع كافة الجهات المعنية في جميع قطاعات الدولة ذات الصلة باستلام المحصول والتنسيق الدائم والمباشر بين الجميع بشكل لحظي، لتلافي المشاكل التي يمكن أن تواجه عملية التسويق منذ بدايتها، واجتراح الحلول المناسبة والرشيقة لأي معوقات أو صعوبات قد تظهر.

لافتاً إلى الاهتمام بشريحة العمال التي تعتبر الأساس في أي عمل، وضرورة المؤازرة الجادة والفعلية للعمل والاستماع لهموم العمال ومشاكلهم وتقديم الدعم اللازم لهم، لأنهم من أهم عوامل نجاح العمل على كل المستويات وخاصة عمال الإنتاج.

واستمع الوزير إلى عرض حول ما تم إنجازه من استعدادات في جميع الفروع، و عن جهوزية مراكز الاستلام والمخابر والصوامع وغيرها من التفاصيل الفنية المؤثرة والهامة لإنجاح مهمة استلام المحصول كمهمة وطنية.