خمسة طلاب سوريين إلى الإمارات ضمن مبادرة “دعم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام”

دمشق – دانيه الدوس

تنطلق غداً مجموعة من الطلاب المتميزين في كلية الإعلام بجامعة دمشق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مبادرة “دعم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام” بهدف تشجيع الإبداع لدى الإعلاميين الشباب وزيادة خبرتهم وإطلاعهم على المدارس الإعلامية الأخرى وأحدث التقنيات المستخدمة في هذا الميدان.

وفي إطار انفتاح جامعة دمشق على المبادرات العربية والدولية الهادفة لتدريب الطلاب وتبادل الخبرات الأكاديمية، التقى رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجّبان، عميد كلية الإعلام الدكتورة بارعة شقير والطلاب المتفوقين المشاركين في الفعالية التدريبية بنسختها الثالثة التي تنظمها وتديرها الإعلامية أمل ملحم وشركة A.M media.

الدكتور الجبّان أعرب عن فخره بمشاركة طلاب جامعة دمشق، موضحاً أهمية المبادرة على حياة الطلبة المهنية، ومؤكداً على الطلبة ضرورة الاستفادة من الأيام التدريبية واستثمار الفرصة لتكون بداية طريق مثمرة، وأوضح الجبّان استعداد جامعة دمشق لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق الطلبة عبر تقديم كل التسهيلات للالتحاق بالبرنامج التدريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

عميد كلية الإعلام الدكتورة بارعة شقير أكدت في تصريح ل”تشرين” اشتراك ٥ طلاب من الأوائل في كلية الإعلام في الأقسام الأربعة التي تتضمن قسم الصحافة والعلاقات العامة والإعلام الإلكتروني والإذاعة والتلفزيون، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعتبر فرصة مميزة ليطلع الطلاب على تجارب الدول الأخرى من خلال الزيارات الميدانية للمؤسسات الإعلامية وحضور ورش عمل في المجالات الإعلامية المختلفة.

مدير عام الشركة الإعلامية أمل ملحم أكدت أن هذا البرنامج يقام في الإمارات العربية المتحدة بهدف تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتميز في المجال الإعلامي.

ويتضمن البرنامج كما أوضحت ملحم ورش عمل مكثفة وزيارات ميدانية لكبرى المؤسسات الإعلامية يقدمها نخبة من الإعلاميين المتميزين، تغطي مواضيع حيوية مثل الصحافة الرقمية، أخلاقيات الإعلام، وتقنيات البث التلفزيوني، مشيرة إلى أن هذه الورش ستوفر فرصة نادرة للشباب للتعلم مباشرة من محترفين رواد في الصناعة.

وكشفت ملحم أن إحدى الجوانب الحاسمة للبرنامج هي الزيارات الميدانية للمؤسسات الإعلامية، والتي تعد بمثابة جسر للانتقال من الدراسة النظرية إلى العملية من خلال هذه الزيارات، كما سيتمكن طلاب الإعلام من ملامسة العمل الإعلامي على أرض الواقع، ما يعزز فهمهم للديناميكيات اليومية للمهنة ويجهزهم بشكل أفضل لدخول سوق العمل بمهنية عالية.

يشار إلى أن مبادرة الأمل، التي تُنظم سنوياً، تستقطب طلاباً متميزين من جامعات الدول العربية، وتعتمد على المؤسسات الإعلامية في الإمارات لتنفيذ برامجها التدريبية. هذه المبادرة تلعب دوراً بارزاً في تطوير الشخصية المهنية للشباب العربي وتعد بتوفير كل الدعم لمساعدتهم على تحقيق تأثير إيجابي في مجتمعاتهم.