وضع بئر شمال الفيض ٢ بالإنتاج

دمشق- تشرين

أثمرت جهود الكوادر الوطنية العاملة في وزارة النفط والثروة المعدنية (الشركة السورية للنفط) عن إعادة وضع بئر شمال الفيض/٢/ الغازي في الإنتاج بعد توقفه عن الإنتاج منذ عام 2017، حيث تمت إعادة دراسة الحقل ووضع خطط لإجراء عمليات الإصلاح اللازمة.

ويرفد هذا البئر معدلات الإنتاج اليومية الحالية بكميات إضافية من الغاز، بعد أن تراجع إنتاجه إلى نحو 2000 م٣ قبل توقفه عن الإنتاج، مما يسهم بتعويض جزء من النقص الحاصل في كميات الغاز المتاحة.

وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور، أكد خلال وضع البئر بالإنتاج أن هذا الإنجاز يأتي في ظل ظروف قاسية واستثنائية فرضتها الحرب الظالمة على بلدنا الحبيب وطالت تداعياتها قطاع النفط، والغاز منوهاً بالجهود الكبيرة التي بُذِلت في إعادة تأهيل البئر وصيانته وهذا سيفتح آفاقاً جديدة لتطوير هذا الحقل من خلال عمليات الإصلاح والتي سيكون لها دور في تعزيز الإنتاج منه، إضافة إلى إمكانية حفر آبار جديدة.

وأشار الوزير قدور إلى أن إعادة تأهيل البئر تعكس قدرة وتصميم الكوادر الوطنية على تجاوز التحديات، وتأتي ضمن إطار الخطط الموضوعة لاستعادة البنية التحتية لقطاع النفط والغاز وزيادة معدلات الإنتاج، مؤكداً أن فعاليات الحفر والإصلاح وإعادة تأهيل الآبار النفطية والغازية مستمرة، ونأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية.

والجدير بالذكر أن عمليات إصلاح البئر تمت من خلال حفارة ايديكو التي تم تجميعها وتجهيزها وإعادة تأهيلها من قبل الكوادر الوطنية العاملة في مديرية حقول المنطقة الوسطى، بعد أن خرجت عن الخدمة منذ عدة سنوات نتيجة تعرضها للتخريب من قبل التنظيمات الإرهابية.