وزارة الإعلام تُوقف مؤقتاً عمل شركة آفاق للخدمات الإعلامية

دمشق- تشرين

أوقفت وزارة الإعلام اليوم (بشكل مؤقت) عمل شركة آفاق للخدمات الإعلامية.

وبينت الوزارة في القرار الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أن سبب الإيقاف هو مخالفة الشركة لقرار ترخيصها وقواعد العمل الإعلامي، مشيرة إلى أن قرار الإيقاف المؤقت جاء لحين استكمال التحقيقات في مسألة قيام الشركة المذكورة بتقديم تسهيلات استضافة إعلامية لمحلل سياسي عبر أحد البرامج المباشرة على قناة سكاي نيوز، والذي كان يستضيف في الوقت ذاته محللاً سياسياً من الكيان الصهيوني.