قتل زوجته وثلاثة من أشقائها ورمى ابنته الرضيعة في الطريق.. شرطة منطقة دوما تلقي القبض على مجرم خطير

دمشق – تشرين

أخبرت شرطة منطقة دوما في ريف دمشق بوجود جثتين لفتاتين على اوتستراد (دمشق ــ حرستا ) بالقرب من ضاحية الأسد.

وحسب بيان لوزارة الداخلية فقد توجهت على الفور عدة دوريات إلى المكان وبإجراء الكشف الطبي والقضائي تبين أن الجثتين مصابتين بطلق ناري في الصدر والرأس، وهما شقيقتان الأولى تدعى (مريم . ط) والثانية تدعى (منال . ط) حيث تم نقلهما إلى المشفى فوراً.

وبالتوقيت ذاته تم إعلام شرطة منطقة دوما بوجود جثة ثالثة في مشفى القطيفة الوطني لشاب متعرض لطلق ناري في الظهر، وامرأة مصابة بطلق ناري باليد حيث تبين أن الجثة الأولى للمدعو (إبراهيم. ط) والمصابة تدعى (شذى. ط) وهما من عائلة المغدورتين (مريم ومنال).

ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بشخص يدعى (عامر . ا) وهو زوج المغدورة (مريم) إحدى أفراد العائلة المقتولة، فتم توجيه دورية إلى مكان سكنه في محلة (دوما) وعثر على مركبته نوع ( شفر ) وعليها آثار طـ.لق ناري وزجاجها الخلفي مكسور وبتحري منزله وُجد مختبئاً ضمن خزانة خشبية في إحدى الغرف حيث أُلقي القبض عليه وعثر على مسدسين حربيين في منزله نوعهما (ستار وميكاروف) وبالتحقيق المبدئي معه اعترف بإقدامه على قتل المغدورين بسبب خلافات عائلية ووجود جثة إضافية لشقيق المغدورين ويدعى ( محمد. ط) قام برميها في بناء مهجور على نفس الأوتستراد بعد قتله بدس السم له في العصير، على الفور توجهت عدة دوريات إلى البناء المهجور وبدلالته تم العثور على الجثة ونقلها إلى المشفى، كما اعترف برمي ابنته والبالغة من العمر شهرين بجانب اوتستراد دمشق حرستا والتي تم العثور عليها وإسعافها إلى مشفى القطيفة للاطمئنان على صحتها، ومازالت التحقيقات مستمرة معه لكشف جميع ملابسات هذه الجريمة.