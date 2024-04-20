الإدارة الضريبية تمنح شهراً إضافياً لتقديم البيانات الضريبية للمكلفين

دمشق- تشرين:

أعلنت الإدارة الضريبية عن منح مهلة إضافية ثانية لتقديم البيانات الضريبية عن تكاليف عام 2023 لمدة /30/ يوماً تنتهي بتاريخ 30 /أيار/ 2024، بموجب قرار وزير المالية رقم 651/ق.و تاريخ 20 /4/ 2024 للمكلفين المشمولين بأحكام البند/2/ من الفقرة/أ/ من المادة /13/ من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003، والذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية عن تكاليف عام 2023 بتاريخ 31/3/2024 .

كما ذكرت الإدارة الضريبية السادة المكلفين المتعاملين مع جهات القطاع العام أو المشترك أو التعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لمصلحته عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات والذين كانت تستوفى منهم الضريبة على الدخل بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة، وذلك وفق أحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القانون /60/ لعام 2004 وتعديلاته، بأنهم أصبحوا بموجب أحكام المادة /30/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 خاضعين لأحكام الباب الأول من قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، عن العقود والأعمال التي تم الإعلان عنها بعد تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023، والذي هو 1/10/2023، وأصبح يتوجب عليهم تقديم بيان بنتائج أعمالهم عن الفترة الممتدة من تاريخ 1/10/2023 ولغاية 31/12/2023 بالإضافة إلى نتائج أعمالهم عن الفترة من العام ذاته التي لم تكن خاضعة لأحكام القانون /60/ لعام 2004 وتعديلاته.

وأشارت الإدارة الضريبية إلى أن المهلة الإضافية الأولى كانت لمدة /30/ يوماً بموجب قرار وزير المالية رقم /487/ ق.و تاريخ 11/اذار/2023، تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 30/ نيسان/ 2024.

وأملت الالتزام بالمهلة المحددة وأن تكون البيانات المقدمة مطابقة للواقع.