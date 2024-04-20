نادي السيارات يعلن روزنامة نشاطه

تشرين- إبراهيم النمر:

يواصل نادي السيارات السوري العمل لإنجاز التحضيرات المطلوبة لبدء الموسم الرياضي الجديد المقرر انطلاقه في 10 أيار القادم، موعد إقامة السباق الأول من بطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للنادي الدكتور سامر خضر أنه تم إصدار وتعميم التعليمات العامة للموسم 2024، وروزنامة النشاط التي تضمنت خمسة سباقات ضمن بطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت، إضافة إلى سباقين استعراضيين يقامان لأول مرة في قلب العاصمة دمشق ضمن فعالية (Damascus Auto Show) التي تنظمها مجموعة (SAGA) الشريك الجديد لنادي السيارات السوري…، وأضاف إن مكتب الأنشطة الرياضية في النادي سيصدر التعليمات الخاصة بكل سباق قبل أسبوع من إقامته.

وأشار د. خضر الذي يترأس اللجنة المنظمة للبطولة إلى أن زيادة عدد سباقات بطولة سورية من ثلاثة سباقات إلى خمسة، هدفه توسيع نشاط رياضة السيارات، والذي يساعد بالضرورة على رفع سوية المنافسة ومستوى الأداء والخبرات لدى المشاركين.

ولفت إلى أن زيادة عدد السباقات يفضي إلى بطولة أكثر عدالة، كونه يمنح المتسابقين فرصة للتعويض، في حال التخلف عن المشاركة في أحد السباقات أو الخروج الاضطراري الذي قد يحدث نتيجة أعطال مفاجئة في السيارات وغيرها، وبالعموم زيادة عدد السباقات جاء تلبية لمطالب المتسابقين، وانسجاماً مع رغبة جمهور الرياضة الميكانيكية الذي يتابع سباقات البطولة بشغف كبير.

وقال د. خضر إن اللجنة المنظمة لبطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت ستعقد خلال الأيام القادمة عدداً من الاجتماعات مع الكوادر المعنية بتنظيم البطولة والمتطوعين، لتحديد وتوزيع المهام المطلوبة، وإعطاء التعليمات المناسبة، كما تقوم اللجنة المنظمة حالياً بتحضير وتهيئة حلبة السباقات في صيدنايا لاستضافة منافسات البطولة بصورة مناسبة وحضارية، وهو إجراء اعتيادي نقوم به كل عام مع بداية الموسم الرياضي، لتلافي أي مشكلات في حلبة السباق أو المرافق الخدمية التابعة لها.

جدير ذكره أن اللجنة المنظمة لبطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت حددت مواعيد السباقات بحيث يقام السباق الأول في 10 أيار القادم، والسباق الثاني في 7 حزيران ، والسباق الثالث في 28 حزيران، والسباق الرابع في 6 آب، والسباق الخامس في 20 أيلول، فيما يقام السباق الاستعراضي الأول (Damascus Auto Show) بالفترة من 29 آب ولغاية 31 منه، والسباق الثاني بالفترة من 26 أيلول ولغاية 28 منه.