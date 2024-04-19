مشروع رائد بخبرات وطنية يدعم منظومة الكهرباء لإنتاج 60 ميغا واط من الطاقة الكهروشمسية في حسياء

انطلقت على أرض المدينة الصناعية في حسياء أول مرحلة لإنتاج 10 ميغا واط من أصل 60 ميغا واط ساعي من الطاقة الكهروشمسية لمشروع شركة وطنية رائدة.

مدير عام الشركة المنفذة لمشروعات الأنوار للطاقة الكهروشمسية في المنطقة الصناعية بحسياء الدكتور وائل منصور أوضح في تصريح صحفي أن ما يميز المشروع أن إنجازه يتم في جميع المراحل بدءاً من التصميم بأيدي مهندسين وفنيين سوريين، كما تم تصنيع الهياكل المعدنية والغلفنة لها في سورية ويشغل بمراحله ما يتجاوز 480 من اليد العاملة والفنية الخبيرة ما عدا العاملين بالمنشآت الوطنية التي تزود المشروع بالمواد المصنعة محلياً، كما يشغل في كل مرحلة من المشروع البالغة إنتاج 10 ميغا نحو 40 من اليد العاملة وبصورة دائمة.

وبين الدكتور منصور أن المشروع يهدف لدعم الشبكة الكهربائية وتوليد الطاقة الكهروشمسية بأحدث التقنيات العالمية حيث انطلقت أولى مراحله يوم ذكرى الجلاء العظيم ويوفر إجمالي مراحل المشروع 32 ألف طن من الوقود لينتج ما يقارب من 125 ميغا واط كهرباء، ليتم ربطها تباعاً بالشبكة الكهربائية الوطنية، وتبلغ قيمة المشروع نحو 580 مليار ليرة، ويضم 1200 لوح صنعت بمعايير عالمية حيث يتجاوز عمرها الافتراضي الـ 25 عاماً.

ولفت منصور إلى أن الشركة المنفذة لسلسلة مشروعات الأنوار نجحت في إنجاز المرحلة الأولى، وسيتم إنجاز المرحلة الثانية في السادس من أيار ذكرى عيد الشهداء القادم، والمرحلة الثالثة في عيد الجيش في الأول من آب القادم وكل مرحلة منها إنتاج 10 ميغا واط وأما الـ30 ميغا واط المتبقية فهي في مرحلة الدراسات والتصاميم ووضع الخطة الزمنية لتنفيذها.