سورية تطالب المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بإدانة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف سلامة أراضيها وسيادتها

طالبت سورية المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بإدانة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف سلامة أراضيها وسيادتها، واتخاذ كل الإجراءات الرادعة لوقف جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني مؤكدة أن عدوان اليوم دليلٌ على المنهج الإرهابي المتأصل في العقيدة المتوحشة لقادة كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت سانا نسخة منه: قام الكيان المارق، كيان الاحتلال الإسرائيلي الخارج عن القانون في الساعات الأولى من اليوم الجمعة باعتداءٍ جديد على الأراضي السورية إذ استهدفت صواريخه مواقع دفاعية عسكرية للجيش العربي السوري في المنطقة الجنوبية من سورية، انطلاقاً من شمال فلسطين المحتلة.

وأضافت الخارجية: إن عدوان اليوم يؤكد مجدداً الغطرسة الإسرائيلية وسياساته الفاشية التي استهدفت سلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وسيادتها، سياسات لا تستهدف استقرار وأمن سورية فحسب بل استقرار وسلامة دول المنطقة كافة لجرِّ المنطقة إلى أتون حربٍ إقليمية.

وأوضحت الوزارة أن عدوان اليوم دليلٌ على المنهج الإرهابي المتأصل في العقيدة المتوحشة لقادة كيان الاحتلال الإسرائيلي والذي تسبب ويتسبب وحده في زعزعة الاستقرار في سورية ودول المنطقة وتعريض الأمن والسلم لأخطارٍ لا تحمد عقباها.

وأضافت الوزارة: تدين سورية بأشدِّ العبارات هذا العدوان الإسرائيلي والاعتداءات التي سبقته على أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي بإدانة هذا العدوان، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ كل الإجراءات الرادعة لوقف الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني ومساءلته عن جرائم الإرهاب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها وما زال يرتكبها بحق شعوب المنطقة ودولها.

وختمت الوزارة بيانها بالقول: تؤكد سورية مجدداً حقها الدستوري والقانوني في الدفاع عن سيادة وأمن وسلامة أراضيها والذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية.