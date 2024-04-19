إدارة الساحل تتابع الدوري الأولمبي مع محمد فشول

تشرين:

مع عودة منافسات مرحلة إياب الدوري الأولمبي عينت إدارة نادي الساحل الكابتن محمد فشول مدرباً لفريقا الأولمبي، ليكون الفشول المدرب الثالث الذي يشرف على تدريب الفريق بعد علي ونوس وأكرم خاشو، مع العلم بأن الفشول بهذه المهمة يكون قد أشرف على تدريب أربع فئات في نادي الساحل، حيث أشرف على تدريب الأشبال وخسر نهائي المحافظة مع بانياس بهدفين لهدف، وأشرف على تدريب فريق الناشئين وخسر أيضاً نهائي المحافظة مع شرطة طرطوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقاد فريق الشباب في نهاية مرحلة الإياب من الدوري الممتاز، وهبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى بعد خسارته للمباراة الأخيرة مع الوحدة في دمشق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

إدارة النادي أولت المهمة للفشول رغم عدم النجاح في تحقيق أي لقب يذكر مع العلم بأنه كما ذكرنا وصل إلى النهائي مع أكثر من فريق، لكن النهاية غير سعيدة ابداً ، فعل تحد إدارة الساحل ضالتها مع الفشول في الأولمبية أم إنه سيهبط كما الفئات الأخرى؟