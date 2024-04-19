اليوم انطلاق المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز….. والحسم غداً

تشرين- سامر اللمع:

تنطلق اليوم منافسات الجولة الحادية والعشرون وقبل الأخيرة من الدوري الممتاز لكرة القدم بثلاثة لقاءات، حيث لقاء الإثارة والقوة في ملعب البعث في جبلة بين جبلة الوصيف وضيفه الفتوة المتوج مسبقا باللقب، وملعب الباسل في اللاذقية سيكون مسرحاً للقاء تشرين وضيفه الكرامة، وإلى ملعب الباسل في حمص حيث يحل حطين ضيفاً على الوثبة.

وتستكمل غداً الجولة منافساتها بثلاثة لقاءات أيضاً وفيها يمكن أن تتحدد الفريق الذي سيرافق الحرية للدرجة الأولى الساحل الذي ينتظره لقاء غاية في الأهمية مع الجيش في ملعب الجلاء بالعاصمة دمشق ، والوحدة الذي يحل ضيفاً على الحرية في ملعب السابع من نيسان في حلب وأخيراً الطليعة في ملعب حماة البلدي يستقبل اهلي حلب بدءاً من الرابعة عصراً.

قمة المتصدر والوصيف

ملعب البعث في جبلة سيشهد لقاء قمة مباريات المرحلة حين يلتقي الأزرقان الكبيران فرسان الفرات أبطال الدوري الفتوة مع الوصيف نوارس جبلة في لقاء يحمل بين طياته الكثير من المتعة والقوة، وذكريات الزمن الجميل لعشاق الفريقين

جبلة في مركز الوصافة ب37 نقطة بعد الانتصار على الوحدة بثلاثية نظيفة وبعيداً عن أقرب منافسيه تشرين بنقطة واحدة وسيسعى للمحافظة على هذا المركز مهما كان الأمر، وقد بدت عليه لمسات الكادر الفني والتحسن الكبير من الناحيتين الهجومية والدفاعية للفريق و تحسن اللياقة البدنية.

في المقابل الفتوة المتصدر ب49 المنتشي بفوز ثمين حققه على حساب ضيفه الجيش في المرحلة السابقة يريدها استمراراً لنتائجه الجيدة والاداء المتوازن الذي يحققه في مراحل الدوري بقيادة مدربه الشاب الطموح عمار شمالي.

الفتوة يمتلك توليفة متجانسة تجمع حيوية اللاعبين الشباب و المعززين بلاعبي خبرة، حيث يستطيعون تغيير مجرى المباراة وقلب نتيجتها في أي لحظة.

وبكل تأكيد هم يسعون لاستمرار رسم الفرحة على شفاه وقلوب عشاق الآزوري.

ذهاباً انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين

هي مباراة السهل الممتنع وكفتها تميل للتعادل.

المباراة بعهدة الحكم محمد قناة يساعده الحُكام فادي محمود – عبدالقادر قناة للتماس وأحمد شحادة حكماً رابعاً.

وعبدالفتاح لبابيدي منسقاً عاماً وعلي عيد مقيم حكام وهشام جولاق مراقباً إدارياً

وهشام مهنا منسقاً إعلامياً.

متعة كرة القدم

إلى اللاذقية حيث لقاء تشرين الثالث ب36 نقطة والذي يسعى لاستعادة مركز الوصافة من جاره جبلة، علماً أنه يعيش فراغا إدارياً بعد تقديم مجلس إدارته استقالته للجنة التنفيذية في اللاذقية التي قبلتها بانتظار تشكيل إدارة جديدة أو لجنة تسيير أمور.

بدوره الكرامة السادس ب30 نقطة يحاول الاستمرار في مسلسل نتائجه الإيجابية بغض النظر عن تعادله في الديربي الأسبوع الماضي مع جاره الوثبة.

طارق جبان مدرب النسور أكد لتشرين أنه يأمل الفوز على البحارة في ارضهم وبين جماهيرهم، المهمة لن تكون سهلة، وتشرين فريق كبير وعريق ويسعى بكوكبة نجومه لاحتلال وصافة الدوري، لكنْ لاعبونا جاهوزن لتحقيق نتيجة طيبة للتقدم في سلم ترتيب الدوري. ذهابا فاز النسور بهدف باهوز محمد.

تكرار سيناريو الذهاب

حطين الرابع ب32 نقطة يسعى لتكرار سيناريو نتيجة الذهاب التي انتهت لمصلحته بهدفي مؤنس أبو عمشة، بدوره الوثبة السابع ب25 نقطة يحاول تحت إشراف كادره الفني المؤلف من رامي جبلاوي ومنهل كوسا الذين عدلا عن استقالتهما الأسبوع الفائت إلى تحقيق نتيجة إيجابية يسعدون بها عشاقهم وجماهيرهم ليس أكثر.

يقود المباراة للساحة عمار بدور ويساعده رولا زرقا وحسن الحسين ورابعا ابراهيم عبود.