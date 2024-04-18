الاتصالات تقيم مؤتمراً ومعرضاً للدفع الإلكتروني

دمشق – مايا حرفوش:

برعاية وزارة الاتصالات تقيم الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية مؤتمر ومعرض الدفع الإلكتروني الثاني يومي الـ 25 والـ 26 من نيسان الجاري في فندق داما روز بدمشق، بهدف توفير منصة شاملة لتبادل الخبرات والمعرفة بين مختلف الجهات المعنية بمجال الدفع الإلكتروني وتعزيز التعاون المستقبلي بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسليط الضوء على تطورات التكنولوجيا والبيئة التنظيمية والتشريعية ذات الصلة بالدفع الإلكتروني، ومناقشة أهمية تطويره في سورية ودوره في دعم التنمية الاقتصادية.

رئيس اللجنة الإدارية للجمعية العلمية السورية بدمشق ورئيس المؤتمر الدكتور إياد زوكار أكد في مؤتمر صحفي اليوم أهمية المؤتمر في تعزيز التحول الرقمي، والاقتصاد الرقمي، ودعم البنية التحتية للدفع الإلكتروني، كجزء من رؤية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفاً: إن المؤتمر والمعرض المزمع إطلاقهما فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات الحكومية والخاصة في مجال الدفع الإلكتروني، حيث تحرص الجمعية على مشاركة الوزارات والهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأكاديمية، إلى جانب مشاركة غرف التجارة والصناعة والسياحة.

يذكر أن مؤتمر الدفع الإلكتروني يقام للمرة الثانية في سورية، متمنياً أن يسهم في تعزيز التعاون والابتكار في قطاع الدفع الإلكتروني في سورية.