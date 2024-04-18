مرتفع جوي سطحي والحرارة أعلى من معدلاتها غداً

تشرين:

يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 -5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهياة لهطل زخات ربيعية عشوائية من المطر فوق المنطقة الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الغربية من البلاد، وغربية إلى شمالية غربية في المناطق الشرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 45 كم/سا أحياناً، وخاصة في المناطق الوسطى وأجزاء من المنطقة الشمالية والشرقية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.