لقاء مرتقب في بغداد.. اللجنة القضائية السورية – العراقية – الإيرانية المشتركة تختتم أعمالها: تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

دمشق – لمى سليمان:

اختتمت اللجنة القضائية السورية- العراقية_ الإيرانية المشتركة أعمالها اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم بين الدول العربية الثلاث المجتمعة.

وتضمن البيان الختامي الذي تلاه رئيس محكمة النقض القاضي حسن شاش عضو مجلس القضاء الأعلى سبل التعاون وتعزيز العلاقات القانونية والقضائية فيما بين الدول الثلاث في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي له بكافة أشكاله وملاحقة التنظيمات والجماعات الإرهابية حيثما وجدت.

إضافة إلى التعاون في إقامة الدعاوى اللازمة ورفع الشكاوى أمام المحاكم الأجنبية والدولية واتخاذ أي إجراء قانوني وقضائي ضد التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها، بما في ذلك رصد “القادة” والعناصر الرئيسية لهذه الجماعات التي تمارس إرهابها على الدول الثلاث أو ضدها وملاحقتها والقيام بالتنسيق اللازم لإدراجها في قوائم الإرهاب المعتمدة لدى الأمم المتحدة.

كما جاء في البيان ضرورة التعاون المستمر وتبادل المعلومات والخبرات والدفاع عن حقوق ضحايا الإرهاب أمام المحاكم الوطنية والدولية وإدانة الجرائم المرتكبة من قبل الجماعات الإرهابية، ولا سيما التي ارتكبها الكيان الصهيوني على الأراضي السورية واستهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق خلافاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأدت إلى استشهاد العديد من المواطنين، ومن بينهم الدبلوماسيون العاملون في هذه القنصلية.

وتضمن البيان اتفاق الأطراف الثلاثة على توثيق الجرائم الإرهابية من قبل السلطات المختصة في كل دولة للاستفادة منها مستقبلاً، كون هذه الجرائم لا يطولها التقادم مهما طال الزمن.

إضافة إلى التعاون القانوني والقضائي اللازم لمكافحة الإرهاب الإقتصادي الذي يمارس من خلال إجراءات قسرية أحادية الجانب تفرضها بعض الدول وسرقة الثروات الوطنية من نفط وقمح وآثار وغيرها، وخصوصاً على الأراضي السورية.

وتحدث رئيس هيئة الإشراف القضائي العراقي القاضي ليث حمزة للصحفيين في نهاية الجلسة عن تعزيز اواصر التعاون بين الدول الثلاث لرسم خارطة طريق لمكافحة الإرهاب بشتى أنواعه وأشكاله وتبادل الخبرات والمعلومات خلال العديد من الاجتماعات اللاحقة التي ستعقد في بغداد، ويحدد فيها ما تم الاتفاق عليه في دمشق.

من جانبه، أكد نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية العراقي كاظم آبادي أن من النقاط الأساسية التي تم التفاهم عليها في نهاية جولتين من التفاوضات في هذه اللجنة الثلاثية هي ملاحقة الزمر الإرهابية والجماعات التي ترتكب عمليات إجرامية ضد مصالح الدول الثلاث وضد مصالح هذه الدول حول العالم، وتطبيق العدل بحقهم ووضعهم على قائمة الجماعات الإرهابية, إضافة إلى رصد القادة والعناصر للجماعات الإرهابية واتخاذ ما يلزم بحقهم.

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بناء على القوانين والأنظمة في الدول الثلاث بحضور المندوبين والخبراء من الجهات المعنية لتوثيق الجرائم الإرهابية وملاحقتهم قضائياً.

وبالنسبة لملف الشهداء قاسم سليماني وأبو مهدي ورفاقهم الذين اغتالتهم يد الغدر الأمريكية- الإسرائيلية، تم التفاهم على التنسيق وتبادل المعلومات ليتم بدء جلسات المحكمة لملاحقة كل المساهمين والشركاء في العمل الإرهابي وضد السفارة الإيرانية في دمشق.

كما سيتم، بحسب آبادي، اجتماع للجنة الثلاثية خلال ٦ أشهر في تشرين الأول المقبل في بغداد.