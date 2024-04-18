المهندس عرنوس ومخبر يؤكدان على تعزيز التعاون السوري – الإيراني في مختلف المجالات

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والنائب الأول للرئيس الإيراني الدكتور محمد مخبر خلال اتصال هاتفي اليوم حرص الجانبين على استكمال كافة ملفات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها ووضعها في التنفيذ بأسرع وقت، بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين ويسهم في مواجهة التحديات التي تواجه البلدين، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وتناول الجانبان خلال الاتصال تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خصوصاً في موضوع الطاقة والمشتقات النفطية والنقل وتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة ذات الأولوية وتذليل الصعوبات أمامها بما يؤمن احتياجات السوق المحلية ويخدم الاقتصاد السوري في مواجهة الحصار.

وأعرب المهندس عرنوس عن الشكر للجانب الإيراني قيادة وحكومة وشعباً على الدعم الذي يقدمه للشعب السوري، مشيراً إلى أن هذا الدعم محفور في ضمير المواطنين السوريين.

من جهته لفت الدكتور مخبر إلى أهمية مواصلة تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وتوسيع آفاقها، مجدداً التأكيد على دعم بلاده للشعب السوري بما يمكنه من مواجهة تداعيات الحصار الظالم.