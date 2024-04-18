آخر الأخبارأخبارسياسة

المهندس عرنوس ومخبر يؤكدان على تعزيز التعاون السوري – الإيراني في مختلف المجالات

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والنائب الأول للرئيس الإيراني الدكتور محمد مخبر خلال اتصال هاتفي اليوم حرص الجانبين على استكمال كافة ملفات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها ووضعها في التنفيذ بأسرع وقت، بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين ويسهم في مواجهة التحديات التي تواجه البلدين، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.
وتناول الجانبان خلال الاتصال تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خصوصاً في موضوع الطاقة والمشتقات النفطية والنقل وتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة ذات الأولوية وتذليل الصعوبات أمامها بما يؤمن احتياجات السوق المحلية ويخدم الاقتصاد السوري في مواجهة الحصار.
وأعرب المهندس عرنوس عن الشكر للجانب الإيراني قيادة وحكومة وشعباً على الدعم الذي يقدمه للشعب السوري، مشيراً إلى أن هذا الدعم محفور في ضمير المواطنين السوريين.
من جهته لفت الدكتور مخبر إلى أهمية مواصلة تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وتوسيع آفاقها، مجدداً التأكيد على دعم بلاده للشعب السوري بما يمكنه من مواجهة تداعيات الحصار الظالم.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

لقاء مرتقب في بغداد.. اللجنة القضائية السورية – العراقية – الإيرانية…

آخر الأخبار

المقداد يبحث هاتفياً مع وزير خارجية أبخازيا التطورات في المنطقة والعلاقات بين البلدين…

آخر الأخبار

كشف سبب استخدام اليد اليسرى في الكتابة

آخر الأخبار

ضبط أكثر من 8000 فعالية اقتصادية وصناعية وحرفية وهمية تستجر الغاز الصناعي من شركة…

آخر الأخبار
لقاء مرتقب في بغداد.. اللجنة القضائية السورية - العراقية - الإيرانية المشتركة تختتم أعمالها: تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب المقداد يبحث هاتفياً مع وزير خارجية أبخازيا التطورات في المنطقة والعلاقات بين البلدين الصديقين كشف سبب استخدام اليد اليسرى في الكتابة المهندس عرنوس ومخبر يؤكدان على تعزيز التعاون السوري - الإيراني في مختلف المجالات ضبط أكثر من 8000 فعالية اقتصادية وصناعية وحرفية وهمية تستجر الغاز الصناعي من شركة محروقات حلب تستعد لحملة تلقيح الأطفال الشاملة.. 344 فرقة جوالة تستهدف 105 آلاف طفل دون الخمس سنوات  وزير الصناعة يطلع على واقع العمل والإنتاج في عدد من المنشآت الصناعية بحماة دراسة تفك لغز إصابة الأجيال الشابة بالسرطان وزير الزراعة يعد من السويداء بالإعلان عن سعر جيد للقمح خلال الفترة المقبلة بايدن وحديثه عن دخول الحرب الموسعة.. هل هي إشارة أولى وموافقة أميركية على «رد» إسرائيلي؟.. الترقب يتركز على لبنان والأيام المقبلة حاسمة