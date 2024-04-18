ضبط أكثر من 8000 فعالية اقتصادية وصناعية وحرفية وهمية تستجر الغاز الصناعي من شركة محروقات

دمشق- تشرين

ضبطت شركة محروقات 8000 فعالية صناعية واقتصادية وحرفية وهمية كانت تستجر مادة الغاز الصناعي وهي بالأساس متوقفة عن العمل.

وذكرت وزارة النفط والثروة المعدنية في بيان لها اليوم: “أن شركة محروقات ومن خلال حملة نوعية وتدقيق بيانات الفعاليات والمتابعة الميدانية المكثفة ضبطت أكثر من 8000 فعالية وهمية في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة ودير الزور، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحابها والأفراد المتاجرين بالمادة في السوق السوداء”.

وذكر البيان أنه “تم من خلال الحملة تنظيم عمل الفعاليات بشكل يتوافق مع حاجتها الفعلية من الغاز الصناعي، ما يضمن تزويد القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية باحتياجاتها بشكل عادل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين”.