تتزامن مع الاحتفاء بعيد الجلاء.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لأطباء الأذن والأنف والحنجرة في حماة

حماة – نصار الجرف:

انطلقت ظهر اليوم، في فندق أفاميا الشام في حماة, برعاية وزير الصحة الدكتور حسن الغباش، فعاليات المؤتمر العلمي الطبي الرابع والعشرين، الذي تقيمه الجمعية السورية لأطباء الأذن والأنف والحنجرة، بالتعاون مع مديرية صحة حماة، ويستمر لثلاثة أيام، وياتي تزامناً مع الذكرى الثامنة والسبعين لجلاء المحتل الفرنسي عن سورية ويقام بمشاركة واسعة من الأطباء المختصين في الأذن والأنف والحنجرة من داخل القطر وخارجه، إضافة إلى الأطباء المقيمين في المشافي.

يتصمن برنامج المؤتمر ست جلسات علمية تتضمن محاضرات متنوعة,إضافة إلى ورشتي عمل، الأولى بعنوان “الأخطاء الشائعة في اختصاص الأذن والأنف والحنجرة وطرق تلافيها بالممارسة المثلى” والثانية بعنوان “دور الليزر ديود في تدبير أمراض الأذن والأنف والحنجرة”.

أما الجلسات، فتتضمن محاضرات حول أورام الرأس والعنق، جراحة الأذن الوسطى، جراحة الجيوب، سمعيات، تجميل الوجه، طب الأذنية في حماة.

ويرافق المؤتمر معرض للأدوية والتجهيزات الطبية الخاصة بهذا الاختصاص.

وأكد مدير الصحة في حماة الدكتور ماهر يونس لـ”تشرين”، أهمية تزامن انعقاد هذا المؤتمر مع ذكرى الجلاء الغالية على قلوب جميع السوريين.

و أضاف: يشارك في هذا المؤتمر نخبة من الأطباء المختصين في الأذن والأنف والحنجرة من كافة محافظات القطر ومن خارجه ومن الأطباء المقيمين في المشافي، والفائدة هي في تبادل الخبرات والاستفادة من المحاضرين وخبراتهم العلمية من قبل الأطباء المقيمين، ما يعود بالنفع على القطاع الصحي في هذا الاختصاص.

بدوره، أشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية لأطباء الأذن والأنف والحنجرة الدكتور حسام حديد إلى أن الهدف من إقامة هذا المؤتمر العلمي هو الإضاءة على آخر التطورات العلمية الطبية في هذا الاختصاص من خلال المحاضرات وجلسات الحوار و ورشات العمل المرافقة، إضافة الى الهدف الاجتماعي من المؤتمر من خلال لقاء المشاركين مع بعضهم.

وأضاف: يتم التركيز في المؤتمر على جوانب مهمة في هذا الاختصاص، مثل جراحة الأورام وجراحة الجيوب والبرنامج الوطني للكشف المبكر عن نقص السمع عند الأطفال حديثي الولادة، حيث يشارك في المؤتمر نخبة من المحاضرين الأطباء من كافة محافظات القطر ويمثلون وزارات التعليم العالي والصحة والدفاع والداخلية، إضافة إلى وجود مشاركات لأطباء من خارج القطر عبر الـ “أون لاين” من مغتربين وأجانب، كالدكتور البروفيسور الهندي جانا كيرام نراميان، الذي سيقدم محاضرة تطبيقية لجراحة النخامى بالتنظير.

من جانبه، ذكر الدكتور عبدو عيروط عضو مجلس إدارة الجمعية عن المعرض الطبي المرافق للمؤتمر، أنه يترافق بشكل دائم مع المؤتمرات العلمية معرض، بهدف عرض الشركات آخر منتجاتها الدوائية والتجهيزات الطبية للشركات المشاركة لإطلاع المشاركين على الجديد في هذه المنتجات، والهدف الآخر هو رعاية المؤتمر مالياً، وأضاف: تشارك في المعرض عشرون شركة أدوية وتجهيزات طبية وطنية ووكلاء لشركات عالمية.

حضر افتتاح المؤتمر والمعرض المرافق هناء الأحمد عضو قيادة فرع حماة للحزب ورئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق سالم، ورئيس مجلس محافظة حماة ونقيب أطباء حماة.