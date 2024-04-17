رئيس مجلس الشعب لوفد قضائي إيراني: أهمية التنسيق بين البلدين على المستويات كافة

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ عمق العلاقات التاريخية المتجذرة التي تجمع سورية وإيران، مشيراً إلى تطابق المواقف في دعم القضايا المشتركة.

وشدد صباغ خلال لقائه اليوم كاظم غريب آبادي نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له على تجذر العلاقات التاريخية والمتجددة التي تجمع بين البلدين الصديقين على الدوام، لافتاً إلى أهمية التنسيق على المستويات كافة ولا سيما في المجال البرلماني وتبادل الوفود والخبرات بين المجلسين والتنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، إضافة إلى وحدة وتطابق المواقف السورية والإيرانية في دعم قضاياهما المحقة وصولاً إلى تحقيق النصر النهائي.

من جانبه أشار غريب آبادي إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين التي تمتد لسنوات طويلة وتتعمق وتتزايد بشكل متتابع ومستمر، وإلى مواقف سورية الثابتة إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً أن إيران تقف إلى جانب سورية في تصديها لقوى الشر والعدوان والإرهاب.