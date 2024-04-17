لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تفرض عقوبات على ناديي الوحدة والساحل

تشرين

لا تكاد تنتهي مرحلة من مراحل الدوري الممتاز لكرة القدم إلا وتكون لجنة الانضباط والأخلاق بالمرصاد لما يحصل في بعض المباريات، وهذه المرة كان لناديي الوحدة والساحل العقوبة الأكبر من بين أندية الممتاز، فقد قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم تغريم نادي الوحدة بـ3 ملايين ليرة لرمي جمهوره عبوات مياه فارغة على أرض الملعب.

كما قررت توقيف إداري فريق الساحل جميل متواري 3 مباريات رسمية وما يتخللها من ودية مع غرامة 500 ألف بسبب شتم الحكام، وتوقيف لاعب الساحل أحمد الشيخ 3 مباريات رسمية وما يتخللها من ودية مع غرامة 500 ألف لمحاولة التهجم على الحكام.

ولم تقف لجنة الانضباط عند هذا الحد بل قررت توقيف مسؤول التجهيزات في الساحل عيسى علي مباراة رسمية مباريات رسمية وما يسبقها من ودية مع غرامة 100 ألف لنيله البطاقة الحمراء.

مع تغريم الساحل بـ 6 ملايين ليرة لشتم جمهوره الحكم أكثر من مرة.

وترافق ذلك مع توقيف رئيس نادي الساحل سامر ملحم 3 مباريات رسمية وما يتخللها من ودية مع غرامة مليون ليرة لنزوله إلى أرض الملعب وتحريضه الجمهور على شتم الحكام والتهديد بسحب الفريق والاستنكاف عن المباراة.