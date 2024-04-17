رئيس أرمينيا للسفيرة السورية: أرمينيا تدعم سورية وتتمنى السلام والاستقرار للشعب السوري

بحث رئيس جمهورية أرمينيا فاهاكن خاتشادوريان مع سفيرة سورية في أرمينيا الدكتورة نورا أريسيان العلاقات السورية الأرمينية، وأهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة.

وتقدم الرئيس خاتشادوريان بمناسبة عيد الجلاء بالتهاني للشعب السوري، متمنياً لسورية الازدهار والخير والسلام.

وأكد رئيس أرمينيا وقوف بلاده إلى جانب سورية ودعمها، معرباً عن ارتياحه للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، ومتمنياً السلام والاستقرار للشعب السوري.

حضر اللقاء السكرتير الثالث في السفارة السورية أحمد العذبه.