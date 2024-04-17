إعادة افتتاح ثلاثة مراكز هاتفية في ريف حماة بعد تأهيلها وتجهيزها

حماة- نصارالجرف

بمناسبة الاحتفالات بالذكرى ال٧٨ لعيد جلاء المستعمر الفرنسي عن أراضي لجمهورية العربية السورية، دشن وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب، يرافقه محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة، والرفيق أشرف باشوري أمين فرع حماة للحزب، اليوم ثلاثة مراكز خدمة الزبون في محافظة حماة، بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بكافة التجهيزات اللازمة للخدمة، بعد تعرضها لأعمال إرهابية وسرقة محتوياتها وتجهيزاتها وتخريبها، وهي مراكز هاتف الحمراء في ريف حماة الشمالي الشرقي، وتل سنان في ريف سلمية الشمالي الشرقي، وعقرب بريف حماة الجنوبي الغربي، بكلفة ٥.٥٧٥ مليارات ليرة.

حيث تم افتتاح مركز هاتف الحمرا بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بكلفة ١.٣٨٢ مليار ليرة، وسعته ١٢٠ خط هاتفي و ٨٣٢ بوابة إنترنت، ويخدم إضافة لبلدة الحمراء قرى الخرسان ورحية وأم تريكية والعنبر وتل محسن وكباسين وطوال الشمالي والجنوبي وطوال دباغين واللالا، وكان قد خرج عن الخدمة بتاريخ ٢٠١٣/٩/١٠.

كما تم افتتاح مركز هاتف تل سنان في الريف الشرقي، بعد إعادة تأهيله بكلفة بلغت ٢.١٠٩ مليار ليرة، ويبلغ عدد خطوطه الأرضية 896 خطاً و 832 بوابة، حيث تم إنجاز مبنى المركز عام ٢٠٠٨ وتوقفت أعمال شبكات الهاتفية في تلك الفترة بسبب اعتداءات الإرهابيين وتم مؤخراً تأهيل المبنى وتركيب تجهيزاته الكاملة وفق أحدث التقنيات.

وفي ختام الجولة افتتح الوزير الخطيب، مركز هاتف عقرب، بكلفة بلغت ٢.٩٦ مليار ليرة، ويبلغ عدد الخطوط الهاتفية فيه ١٢٠٠ خطاً هاتفياً، و ٨٣٢ بوابة، ومركز هاتف عقرب يخدم إضافة لبلدة عقرب، قرى خربة الجامع وأكراد إبراهيم وقفيلون والتاعونة، وخرج عن الخدمة بنهاية العام 2012 بفعل المجموعات الإرهابية المسلحة التي سرقت وخربت كامل التجهيزات والشبكة الأرضية والهوائية وإضرار بالمبنى.

وفي تصريحات ل”تشرين”، بين وزير الاتصالات والتقانة أنه بعد إعادة تأهيل وافتتاح المراكز الهاتفية الثلاثة سيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل توزيع الخطوط والبوابات على الأهالي المشتركين، مشيراً إلى أن هذه المراكز التي تم إعادة افتتاحها ووضعها في الخدمة تضاف لمراكز هاتفية أخرى مماثلة تم تأهيلها بعد تعرضها لأضرار بفعل الارهاب في ريف حماة خلال السنوات الماضية، ومنها مركزا هاتف صوران وطيبة الإمام وهناك خطة تم إعدادها بالتعاون والتنسيق مع محافظة حماة للعامين الحالي والقادم، لإعادة تأهيل وتشغيل كل المراكز الهاتفية في المحافظة بالتوازي مع خطة عمل وزارة الاتصالات المتضمنة تشغيل جميع المراكز الهاتفية التي طالها الإرهاب في مختلف المحافظات.

بدوره، مدير الشركة السورية للاتصالات المهندس سيف الدين حسن أوضح أنه تمت بجهود كوادر وفنيين من الشركة وفرع اتصالات حماة، إعداد الدراسات ورصد الاعتمادات لإعادة تأهيل مركز هاتف الحمراء وتشغيله بتقنية حديثة /اي أم اس/ وتأمين البوابات والشبكات الرئيسة والفرعية، وباقي التجهيزات الضرورية للعمل بكلفة نحو ١.٣ مليار ليرة سورية في حين كان مركز تل سنان ملحوظاً قبل الحرب الإرهابية على سورية بتقنية /بي إم بي/ لكن لم يوضع في الخدمة جراء الظروف، وحالياً تم وضعه في الخدمة بوحدة نفاذ داخلية /إندورما/ ويضم ٨٣٣ بوابة ونسبة تكثيف البوابات للأرقام الهاتفية تصل إلى ١٠٠ بالمئة تقريباً.

و مركز هاتف عقرب كان سابقاً مجهزاً بعدد كبير من الأرقام الهاتفية وتم تأهيله حالياً بالشبكات الرئيسة والفرعية وكل التجهيزات اللازمة للعمل.

ونوه مدير الشركة السورية للاتصالات بالأهمية الحيوية لفرع اتصالات حماة كونه عقدة اتصالات تربط مختلف المحافظات السورية، مبيناً أنه تم تزويده في العام ٢٠٢٣ ب ٢٠ ألف بوابة نت، وخلال العام الجاري تم تزويده ب ١٩ ألف بوابة كدفعة أولى، ومن المقرر أن تبلغ الدفعة الثانية ١٦ ألف بوابة فضلاً عن تركيب ١٨ وحدة طاقة شمسية للمراكز الهاتفية في فرع حماة حتى الآن،

وحالياً تدرس الشركة عقوداً لتغطية جميع المراكز الهاتفية بوحدات الطاقة الشمسية، بعد لحظ فرع حماة ب ١٨ منصة طاقة شمسية لتوزيعها على كافة مفاصل عمل الفرع، و”السورية” باقية ومستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين في كافة المحافظات السورية.

بدوره أكد مدير فرع اتصالات حماة المهندس منيب الأصفر أن التقنيات المستخدمة في المراكز الهاتفية الثلاثة المفتتحة اليوم، أحدث بكثير مما كانت موجودة سابقاً، أو ما كان مقرراً تركيبه لاسيما ما يتعلق بخدمة النت، التي تم تشميلها تقريباً لجميع الأرقام الهاتفية المخصصة للمشتركين.

ولفت المهندس الأصفر إلى أن عدد المراكز الهاتفية الموضوعة بالخدمة حالياً هي ٦٠ مركزاً، تحوي ٣١٢ ألف رقماً هاتفياً، بالإضافة إلى ٢٠٠ ألف بوابة نت.