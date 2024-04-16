المقداد يعزّي البوسعيدي بضحايا السيول والفيضانات التي أصابت مناطق في السلطنة

أعرب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي عن التعازي الحارة للشعب والقيادة العمانية بضحايا السيول والفيضانات التي أصابت عدداً من مناطق سلطنة عمان الشقيقة.

وأكد المقداد مشاركة الشعب والقيادة السورية للأشقاء في سلطنة عمان هذا المصاب الأليم، ووقوفهم إلى جانبهم.

من جانبه أعرب البوسعيدي عن تقديره العالي لمشاعر التضامن والتعاطف الصادقة التي تعكس روح الأخوة والتضامن المتبادلة بين الشعبين الشقيقين وقيادتي البلدين.

وشدد الوزيران على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.