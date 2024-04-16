وزير الصحة يؤكد أهمية تنسيق العمل في سبيل الوقاية من الأوبئة

تشرين:

أكد وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش أهمية تعزيز تنسيق العمل في سبيل الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، وذلك خلال اجتماع عمل عقد اليوم في مبنى الوزارة .

ويهدف الاجتماع إلى متابعة العمل لصياغة مقترح الجمهورية العربية السورية بشكله النهائي المتعلق بالإعلان الثاني لصندوق تمويل الجائحة، تضمن عروضاً توضيحية وتبادل الخبرات والآراء.

وناقش المشاركون في الاجتماع الخطوات اللازمة لإنجاز الصيغة الأفضل للمشروع المقترح وتقديمه ضمن الجدول الزمني المحدد.

شارك في الاجتماع معاونا وزير الصحة وممثلو هيئات التخطيط والتعاون الدولي ووزارات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية وخبراء من منظمات الصحة العالمية والأغذية والزراعة وعدد من المديرين المعنيين في وزارة الصحة.

ويشار إلى أن صندوق تمويل الجائحة هو منحة عالمية لمساعدة البلدان على توسيع نطاق جهودها الرامية إلى تحسين التأهب لمواجهة الجوائح في المستقبل.